Estos son los permisos remunerados que tienen los trabajadores en Colombia: ley los exige

Los empleados a menudo se enfrentan a situaciones personales o familiares que requieren su presencia fuera de la oficina. Sin embargo, muchos desconocen que la ley les otorga una serie de permisos remunerados para ausentarse de su puesto sin que esto afecte su salario o su estabilidad laboral.

Estas licencias, contempladas principalmente en el Código Sustantivo del Trabajo y otras normativas, buscan garantizar un equilibrio entre la vida laboral y personal del trabajador.

La ley, que entró en vigor tras su sanción el 25 de junio de 2025, introduce una serie de permisos específicos y bien definidos, lo que deja atrás la ambigüedad que en el pasado había dado lugar a múltiples conflictos entre empleadores y empleados.

Permisos remunerados que tienen los empleados

Entre las novedades más destacadas de la Ley 2466 se encuentra la inclusión de una licencia para el cuidado de la salud. Los trabajadores ahora tienen derecho a un permiso remunerado para asistir a citas médicas, tanto de urgencia como programadas con especialistas, incluyendo aquellas destinadas al diagnóstico y tratamiento de la endometriosis, una medida que aborda una necesidad de salud pública y de género históricamente desatendida en el ámbito laboral.

De la misma forma, se establece un permiso remunerado para atender citaciones judiciales, administrativas o legales, aliviando la carga que estos procesos representan para los ciudadanos.

Además del ámbito de la salud y legal, la nueva ley también reconoce la importancia de las responsabilidades familiares. Se ha establecido una licencia para que los trabajadores puedan asistir a obligaciones escolares como acudientes, siempre y cuando su presencia sea obligatoria por requerimiento del centro educativo.

Otra disposición innovadora y de gran impacto social es la licencia para asistir a asuntos judiciales por violencia de género. Esta adición legal es un claro respaldo a las víctimas, proporcionándoles el tiempo necesario para enfrentar los procesos legales que su situación exige, sin la presión de poner en riesgo su empleo.

En cuanto a licencias ya existentes, la Ley 2466 de 2025 las ratifica y en algunos casos las clarifica, evitando ambigüedades. Se mantiene el derecho a la licencia por calamidad doméstica, con un tiempo flexible dependiendo de la emergencia, y la licencia por luto, que otorga cinco días hábiles remunerados en caso de fallecimiento de un familiar cercano hasta el segundo grado de consanguinidad.

Se confirmó que la licencia de maternidad se mantiene en 18 semanas y la de paternidad en dos semanas, pese a que se había debatido una ampliación de esta última en etapas previas del trámite legislativo.