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Atento: ¡tembló masivamente en Colombia hoy 19 de mayo de 2026!

¿Cuántos temblores han superado los 3.0 de magnitud? Descubra aquí los detalles completos.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Nicolás Forero

mayo 19 de 2026
01:05 p. m.
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Este martes 19 de mayo de 2026, el Servicio Geológico Colombiano ha monitoreado varios temblores que se han presentado en el país.

Los movimientos telúricos se han registrado en zonas como Chocó, Santander, Casanare y Valle del Cauca, y han tenido magnitudes entre los 2.0 y los 3.2.

¡Este fue el temblor que superó los 3.0 de magnitud en Colombia hoy 19 de mayo de 2026!

  • 11:40 a.m.

Epicentro: Ansermanuevo, Valle del Cauca.

Magnitud: 3.2.

Profundidad: 42 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Ansermanuevo (Valle Del Cauca), a 10 de Cartago (Valle Del Cauca) y a 13 de Argelia (Valle Del Cauca).

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¿Qué otros temblores se han identificado en Colombia hoy 19 de mayo de 2026?

  • 12:44 a.m.

Epicentro: Riosucio, Chocó.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 33 kilómetros.

Municipios cercanos: a 23 kilómetros de Nuevo Belén De Bajirá (Chocó), a 26 de Riosucio (Chocó) y a 29 de Chigorodó (Antioquia).

  • 4:24 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.0.

Profundidad: 148 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 12 de Zapatoca (Santander).

  • 5:33 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).

  • 6:00 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 146 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Zapatoca (Santander) y a 11 de Jordán (Santander).

  • 7:31 a.m.

Epicentro: Monterrey, Casanare.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 46 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Monterrey (Casanare), a 19 de Sabanalarga (Casanare) y a 23 de Tauramena (Casanare).

  • 8:37 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 151 kilómetros.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Los Santos (Santander), a 16 de Piedecuesta (Santander) y a 16 de Zapatoca (Santander).

  • 8:57 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 134 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).

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  • 11:42 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: 151 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).

 

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