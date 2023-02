Algunos tips para que el alza de precios no le afecte: esto dicen los expertos

Factores como la inflación por ejemplo generan que cada día el costo de vida aumente. Con lo que anteriormente se hacía un mercado mensual, parece que ahora con el mismo valor, alcanza solo para 15 días.

Sin duda alguna esto afecta de forma directa al consumidor final, quien todos los días requiere de comprar bienes y servicios para subsistir en la cotidianidad. Ante esto, NoticiasRCN.com consultó con algunos expertos en economía para tratar de abordar sobre el alza de precios y, lo más importante, cómo hacerle frente a estos.

El experto Álvaro Segrith explica que el Dane certificó una variación mensual del IPC que por supuesto repercute en el alza. “El Dane certificó una variación mensual en enero de 2022 comparado con enero de 2023. Para enero del año pasado teníamos un IPC que rondaba el 6,95% pero para enero de 2023 está en 13,25%, la variación anual, fueron 6,30% puntos porcentuales respecto del año anterior. Es esto lo que encarece bienes y servicios. Hay además productos que se han duplicado en precio respecto al año pasado, ¿A qué obedece? a todos los ajustes que se hacen de un año a otro. Por ejemplo, tenemos los cambios del precio de combustible, esto hace que los productos bienes y servicios encarezcan, el transporte sufrió alzas, esas altas tarifas en sistemas de transporte público, todo esto aumenta el costo de vida”, puntualizó.

El experto puntualiza en que no es solamente tomar como base los ajustes que se hacen para costos de producción, sino que además el salario mínimo subió un 16%, altas tarifas para servicios de energía tienen una variación mensual y todos estos productos que van subiendo de un año a otro son los que repercuten en el costo de vida de los habitantes a quienes se les dificulta acceder a estos bienes y servicios porque no tienen el ingreso que permita adquirirlos. “Esa alza obedece al encarecimiento de costos de producción: salario, transporte, combustible, arrendamiento, tasa de interés, tasa de cambio del dólar. Todos son elementos que confluyen para que los precios de productos al consumidor final incrementen”, enfatizó.

Así pues, ante esto es importante preguntarnos, ¿cómo controlar esta alza? Álvaro Segrith detalla que agotar de alguna manera las demandas represadas, es decir, el exceso de demanda de la sociedad ayudaría a mitigar este fuerte impacto. “Así de alguna manera bajará la inflación y entonces la manera que tendrá el Banco de la República no es otra que incrementar tasas de interés, pero para esto el Gobierno deberá implementar una política expansiva para controlar la producción. Existen bienes que son sustitutos, por ejemplo, para el caso de la Costa Caribe si se encareció el plátano, hay yuca. Antes de consumir debemos analizar cuáles fueron esos productos que afectan la canasta familiar, aquellos que tuvieron una variación moderada. Hay que tener en cuenta que ciertos productos no son sustituibles como el caso de la leche. La recomendación que se les hace a las familias es que adquieran productos sustitutos que reemplacen este tipo de productos que tienen inflaciones, debido a que hay una presión inflacionaria que generan costos en los alimentos”, explicó.

“Si antes se hacía un mercado para un mes, ahora para 15 días. Pero esta no es la medida, porque la necesidad básica insatisfecha continúa"

Asimismo, aduce que cuando hay precios altos se reduce el consumo. "¿Qué debe adoptar una familia colombiana? adquirir bienes sustituibles para reemplazar esos productos que se han encarecido o adquirir bien complementarios”, dijo.

Es importante enfatizar que el alza en los precios se ha registrado porque se han aumentado los costos de producción, es decir, todos esos elementos que requiere la empresa para producir bienes y servicios. “La ciudadanía debe adquirir productos y servicios que sustituyan esos productos que han sufrido alza y no consumir los que tienen tendencia inflacionaria. Estos son los mecanismos que una familia responsable implementaría. No es reducir las cantidades, es reemplazar todos esos productos y servicios que están encarecidos por aquellos que han sufrido variación moderada”, precisó.

Ante esto, también explicó que las autoridades deberían asumir el papel de sensibilización para instruir a la población sobre un consumo responsable. “La idea es que la energía eléctrica, agua potable, etc, sean mejor adquiridos y no se merme su capacidad y poder adquisitivo en más de lo que está, porque con esta inflación lo que hacemos es que las personas tienen menos recursos para consumir, entonces los empresarios producen menos y afecta el PIB ya que si se reduce el consumo, también la producción y con esto Colombia dispondrá de menos productos y servicios en el mercado”.

Por otra parte, Alexander Ríos, analista de Inverxia, recalcó que la inflación es la que deteriora día a día la capacidad de compra e inversión de las personas. “Esto es delicado, pues es un fenómeno que golpea principalmente el consumo y la creación de ahorro real de largo plazo, por ello la recomendación puede ir en dos direcciones. La primera tiene que ver con el consumo, pues al aumentar los precios de los productos de la inflación, las personas deben realizar un ajuste a sus preferencias. La recomendación en este sentido está enfocada en hacer un ejercicio de comparación racional. Contrastar productos, calidad y, sobre todo, sitios de distribución, son factores que pueden contribuir a mitigar el fuerte impacto por el consumo. En algunos casos es preferible consumir productos locales, pues los importados pueden encarecerse vía no solo inflación sino devaluación que son fenómenos parecidos, pero no iguales. Respecto a la inversión es este el mecanismo por excelencia pues por lo general las tasas de interés de renta fija permiten cubrirnos ante el riesgo de poder adquisitivo de la inflación. No obstante, el mercado financiero ofrece productos como los fondos de inversión y las acciones que no solo nos cubren del fenómeno, sino que además pueden crear ganancias reales sobre nuestros ahorros”, explicó.