Proponen reducir el precio de los tiquetes aéreos: así funcionaría la medida

Los congresistas Esteban Quintero y Juan Fernando Caicedo propusieron un proyecto de ley con el que se buscaría reducirle el IVA a los tiquetes aéreos, para que pasen del 19 % al 5 %.

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“Queremos que más colombianos viajen por Colombia, que sea más accesible. Por eso proponemos reducir el IVA hasta el 31 de diciembre de 2030”, sostuvo el senador Quintero al indicar que la medida aplicaría a lo largo de los próximos cuatro años.

Bajar del 19 % al 5 % el IVA a tiquetes

También indicó que esta iniciativa beneficiaría al sector turístico del Eje Cafetero, una de las regiones que se vio más perjudicada por el devastador terremoto del pasado 10 de agosto.

En el documento con la propuesta, se indica que el turismo ha tenido consecuencias negativas producto de la pandemia por el coronavirus. Esto, por ende, ha llevado a una recuperación tardía.

Muestra de ello, por ejemplo, es que, en 2019, el año previo al confinamiento, este sector tuvo récords con ingresos que superaban los 25.3 billones de pesos. Para 2020, el DANE registró una alta caída que nunca se había visto, llegando a $13.9 billones.

Congresistas aseguran que impulsaría el turismo

Particularmente con el sector hotelero y la compra de vuelos, a partir de 2021 han tenido una mejoría; pero sin aún llegar a los números que acostumbraban.

En 2023 se acabaron los incentivos tributarios en el marco de la pandemia, decisión que llevó al aumento en los tiquetes. De acuerdo con las cifras presentadas por los congresistas, hubo incrementos para viajar a San Andrés, Santa Marta, Bogotá, Cartagena y Medellín entre 2022 y 2023.

En la búsqueda por darle un impulso al comercio, los congresistas dijeron que dejar el IVA en 5 % “se constituiría para los ciudadanos en un estímulo importante para la realización de viajes turísticos”.