¿Bre-B para las transferencias de Ingreso Mínimo Garantizado? Distrito lo analiza

Uno de los programas sociales más importantes de Bogotá es el Ingreso Mínimo Garantizado, el cual le da apoyo económico a las poblaciones en condición de pobreza y vulnerabilidad.

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El ingreso se enfoca en personas con discapacidad del Sisbén A, B, C1-C9; adultos mayores en A, B y C1 (base de personas residentes en pagadiarios); jóvenes en ruta de inclusión social y productiva en A, B, C1-9. Además, hay ayudas para pasajes gratis en Transmilenio.

¿Quiénes acceden a Ingreso Mínimo Garantizado?

El pasado 6 de octubre, el Banco de la República celebró el primer año de operación de Bre-B, herramienta que ha revolucionado el sistema financiero y que cuenta con millones de usuarios utilizándola cada día.

Cumplidos los 12 meses, se registraron más de 1.700 millones de transacciones, alcanzando el monto de $262 billones. Frente a las llaves, más de 36 millones de usuarios tienen al menos una y el sistema ya supera las 116 millones en los registros.

La Secretaría de Hacienda participó en el evento y puso sobre la mesa una idea que podría ayudar aún más a los beneficiarios de Ingreso Mínimo Garantizado. Señaló que se podría usar Bre-B para las transferencias monetarias.

¿Cuántas personas tienen llaves con Bre-B?

“Nuestra función es buscar y encontrar para los cuatro millones de contribuyentes y para los más de dos millones de familias que están en el IMG, la mejor alternativa posible”, señaló la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena.

Anualmente, el programa cuenta con más de cuatro millones de pagos y el recaudo se acerca a los 20 billones de pesos. Por eso, la secretaria enfatizó que con Bre-B se podrían romper más barreras de acceso.

“La barrera para llegar al beneficiario puede ser temas como el de una efectiva transferencia o el uso adecuado de canales y es ahí donde debemos estar planteando alternativas y resultados”, declaró.