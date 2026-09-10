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¿Bre-B para las transferencias de Ingreso Mínimo Garantizado? Distrito lo analiza

Durante un evento del Banco de la República por el primer año de Bre-B, se dio a conocer esta posibilidad.

Bre-B e Ingreso Mínimo Garantizado.
Bre-B e Ingreso Mínimo Garantizado. Foto: diseñada por Magnific.

Nicolás Martínez Sánchez

octubre 09 de 2026
11:53 a. m.
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Uno de los programas sociales más importantes de Bogotá es el Ingreso Mínimo Garantizado, el cual le da apoyo económico a las poblaciones en condición de pobreza y vulnerabilidad.

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El ingreso se enfoca en personas con discapacidad del Sisbén A, B, C1-C9; adultos mayores en A, B y C1 (base de personas residentes en pagadiarios); jóvenes en ruta de inclusión social y productiva en A, B, C1-9. Además, hay ayudas para pasajes gratis en Transmilenio.

¿Quiénes acceden a Ingreso Mínimo Garantizado?

El pasado 6 de octubre, el Banco de la República celebró el primer año de operación de Bre-B, herramienta que ha revolucionado el sistema financiero y que cuenta con millones de usuarios utilizándola cada día.

Cumplidos los 12 meses, se registraron más de 1.700 millones de transacciones, alcanzando el monto de $262 billones. Frente a las llaves, más de 36 millones de usuarios tienen al menos una y el sistema ya supera las 116 millones en los registros.

La Secretaría de Hacienda participó en el evento y puso sobre la mesa una idea que podría ayudar aún más a los beneficiarios de Ingreso Mínimo Garantizado. Señaló que se podría usar Bre-B para las transferencias monetarias.

¿Cuántas personas tienen llaves con Bre-B?

“Nuestra función es buscar y encontrar para los cuatro millones de contribuyentes y para los más de dos millones de familias que están en el IMG, la mejor alternativa posible”, señaló la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena.

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Anualmente, el programa cuenta con más de cuatro millones de pagos y el recaudo se acerca a los 20 billones de pesos. Por eso, la secretaria enfatizó que con Bre-B se podrían romper más barreras de acceso.

“La barrera para llegar al beneficiario puede ser temas como el de una efectiva transferencia o el uso adecuado de canales y es ahí donde debemos estar planteando alternativas y resultados”, declaró.

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