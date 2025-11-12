Millonarios quiere seguir reforzando su mediocampo con un extranjero

En las últimas horas ha tomado fuerza un rumor que empieza a ganar terreno en la agenda del mercado azul: Millonarios estaría estudiando la posibilidad de sumar un nuevo jugador extranjero para reforzar su mediocampo de cara a la temporada 2026. Tras un 2025 que terminó con sabor amargo para la institución bogotana, la directiva encabezada por su nuevo gerente deportivo y bajo la conducción técnica de Hernán Torres ya trabaja en una reestructuración profunda del plantel con el objetivo de evitar un nuevo tropiezo.

La llegada confirmada del argentino Mateo García fue el primer movimiento estratégico en esa lista de incorporaciones. Sin embargo, el club capitalino no planea detenerse ahí y ahora un nombre que empieza a sonar con fuerza es el del chileno Rodrigo Ureña, un mediocampista de primera línea con experiencia internacional y perfil mixto que podría encajar en las necesidades actuales del equipo.

Rodrigo Ureña entra en el radar embajador

El volante, actualmente jugador de Universitario de Deportes de Perú, ha sido uno de los futbolistas más regulares en su liga y ya conoce el fútbol colombiano tras su etapa previa en América de Cali y Deportes Tolima.

De acuerdo con la información revelada por el periodista Gustavo Peralta Coello, Ureña tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026 con el club crema, un detalle que en principio complicaría cualquier operación.

No obstante, Millonarios tendría una vía directa para avanzar: el pago de su cláusula de salida, tasada en 600.000 dólares. Esta cifra, aunque significativa, no estaría fuera del alcance de un equipo que busca reconstruir su columna vertebral para competir de mejor manera en liga y torneos internacionales durante el próximo año.

Reestructuración del plantel extranjero en Millonarios

Uno de los puntos clave en este escenario es la política reciente del club frente a sus futbolistas extranjeros. Durante las últimas semanas, Millonarios ha buscado la salida de varios de ellos con el propósito de liberar cupos e iniciar un recambio profundo. La intención es reemplazar esas plazas con refuerzos que aporten rendimiento inmediato y perfil competitivo, un aspecto que el cuerpo técnico de Hernán Torres considera prioritario.

La eventual llegada de Ureña, de concretarse, representaría un paso más en el proceso de transformación deportiva que Millonarios intenta consolidar luego del fracaso del 2025. Por ahora, no hay negociación oficial, pero el nombre del chileno ya empieza a generar expectativa entre los hinchas, quienes esperan un equipo más sólido y protagonista para el 2026.