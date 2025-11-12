CANAL RCN
Deportes

Millonarios quiere seguir reforzando su mediocampo con un extranjero

En las últimas horas revelaron el interés de Millonarios por un mediocampista extranjero.

Macalister
Foto: @millosfcoficial

Noticias RCN

diciembre 11 de 2025
07:29 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas ha tomado fuerza un rumor que empieza a ganar terreno en la agenda del mercado azul: Millonarios estaría estudiando la posibilidad de sumar un nuevo jugador extranjero para reforzar su mediocampo de cara a la temporada 2026. Tras un 2025 que terminó con sabor amargo para la institución bogotana, la directiva encabezada por su nuevo gerente deportivo y bajo la conducción técnica de Hernán Torres ya trabaja en una reestructuración profunda del plantel con el objetivo de evitar un nuevo tropiezo.

La llegada confirmada del argentino Mateo García fue el primer movimiento estratégico en esa lista de incorporaciones. Sin embargo, el club capitalino no planea detenerse ahí y ahora un nombre que empieza a sonar con fuerza es el del chileno Rodrigo Ureña, un mediocampista de primera línea con experiencia internacional y perfil mixto que podría encajar en las necesidades actuales del equipo.

Oficial: Millonarios anunció a su segundo refuerzo para 2026
RELACIONADO

Oficial: Millonarios anunció a su segundo refuerzo para 2026

Rodrigo Ureña entra en el radar embajador

El volante, actualmente jugador de Universitario de Deportes de Perú, ha sido uno de los futbolistas más regulares en su liga y ya conoce el fútbol colombiano tras su etapa previa en América de Cali y Deportes Tolima.

De acuerdo con la información revelada por el periodista Gustavo Peralta Coello, Ureña tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026 con el club crema, un detalle que en principio complicaría cualquier operación.

No obstante, Millonarios tendría una vía directa para avanzar: el pago de su cláusula de salida, tasada en 600.000 dólares. Esta cifra, aunque significativa, no estaría fuera del alcance de un equipo que busca reconstruir su columna vertebral para competir de mejor manera en liga y torneos internacionales durante el próximo año.

Millonarios sigue anunciando la salida de jugadores para el 2026: nuevas bajas
RELACIONADO

Millonarios sigue anunciando la salida de jugadores para el 2026: nuevas bajas

Reestructuración del plantel extranjero en Millonarios

Uno de los puntos clave en este escenario es la política reciente del club frente a sus futbolistas extranjeros. Durante las últimas semanas, Millonarios ha buscado la salida de varios de ellos con el propósito de liberar cupos e iniciar un recambio profundo. La intención es reemplazar esas plazas con refuerzos que aporten rendimiento inmediato y perfil competitivo, un aspecto que el cuerpo técnico de Hernán Torres considera prioritario.

La eventual llegada de Ureña, de concretarse, representaría un paso más en el proceso de transformación deportiva que Millonarios intenta consolidar luego del fracaso del 2025. Por ahora, no hay negociación oficial, pero el nombre del chileno ya empieza a generar expectativa entre los hinchas, quienes esperan un equipo más sólido y protagonista para el 2026.

Nacional vs. Inter Miami: precio de boletas para ver a Messi
RELACIONADO

Nacional vs. Inter Miami: precio de boletas para ver a Messi

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Deportes Tolima

Lucas González lo volvió a hacer: comparó a jugador de Deportes Tolima con Andrés Iniesta

Atlético Nacional

Nacional vs. Inter Miami: precio de boletas para ver a Messi

Liga BetPlay

El once ideal más costoso de la Liga BetPlay II-2025: Nacional domina el listado, según Transfermarkt

Otras Noticias

Artistas

"Está invasivo": reconocida modelo y presentadora preocupó con su diagnóstico de cáncer

La presentadora, en una conversación con un pódcast, reveló los últimos hallazgos de sus especialistas.

Accidente aéreo

VIDEO | Momento exacto en el que avioneta aterriza de emergencia en una carretera de Florida: cayó sobre un auto

La aeronave descendió sin control y terminó encima de un vehículo que avanzaba por el carril central.

Finanzas personales

Lanzan producto financiero que dará rentabilidad hasta del 12% a miles de colombianos: así funciona

Temblor en Colombia

Atento: volvió a temblar en Colombia y esto fue lo que reportó el Servicio Geológico Colombiano

Salud mental

¿Qué significa vivir constantemente malhumorado, según psicólogo?