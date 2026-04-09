Ley ordena que estos trabajadores cumplan con jornada de 30 y 40 horas semanales: son pocos los casos

El Ministerio de Trabajo expidió el Decreto 223 de 2026. Esta normativa no solo busca proteger la salud física y mental de los trabajadores en condiciones de vulnerabilidad o riesgo, sino que establece un marco estricto para miles de ciudadanos que, hasta ahora, operaban en un limbo de horarios extensos.

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A diferencia de la reducción general de la jornada laboral en Colombia, que busca llegar a las 42 horas semanales para el grueso de la población, este nuevo decreto pone la lupa sobre casos especiales donde la intensidad horaria debe ser menor por ley.

¿Cuáles trabajadores tienen menos cantidad de horas semanales?

El núcleo de este decreto radica en la protección de los menores de edad y los estudiantes en etapa de formación. La normativa establece divisiones claras según la edad y la actividad:

Menores entre 15 y 17 años: El decreto ordena que su jornada no podrá exceder las 30 horas semanales. Además, se les prohíbe trabajar después de las 6:00 p. m., asegurando que sus responsabilidades laborales no interfieran con su desarrollo educativo.

Jóvenes de 17 a 18 años: Para este segmento, el límite se fija en 40 horas semanales, con un horario máximo de salida hasta las 8:00 p. m.

Esta medida impacta directamente a miles de jóvenes que combinan el estudio con sus primeras experiencias en el mercado laboral, garantizando que el trabajo sea un complemento y no un obstáculo para su formación académica.

Prácticas laborales y contratos de aprendizaje

Otro de los puntos álgidos del Decreto 223 de 2026 es la regulación de las prácticas laborales. El Ministerio ha sido enfático en que los practicantes universitarios y técnicos deben regirse por un modelo que respete el equilibrio formativo.

Bajo las nuevas directrices, las empresas deben pactar horarios que coincidan con los planes de práctica, evitando que los estudiantes cumplan jornadas de trabajadores plenos cuando su estatus es de aprendizaje. Esto implica que, en muchos convenios, la jornada efectiva se estandarizará en las 30 horas para permitir el cumplimiento de créditos académicos.

Labores de alto riesgo e insalubres

El decreto también abre la puerta a la revisión de jornadas en sectores de alto riesgo. Aunque la Ley 2101 de 2021 ya planteaba excepciones, el nuevo marco normativo permite al Gobierno Nacional ordenar reducciones inmediatas a 30 o 36 horas en puestos de trabajo donde la exposición a agentes químicos, biológicos o condiciones físicas extremas represente un peligro inminente para la longevidad del empleados.