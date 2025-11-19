CANAL RCN
Economía

Trámite de pasaporte colombiano en el exterior cambia: así funciona el nuevo reconocimiento facial

La Cancillería lanzó un nuevo sistema de citas con reconocimiento facial para tramitar el pasaporte colombiano en el exterior.

Pasaporte en Colombia con reconocimiento facial
Foto: Freepik y Cancillería

Noticias RCN

noviembre 19 de 2025
12:23 p. m.
El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció un giro histórico en la forma de agendar trámites consulares desde el exterior.

La canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy presentó en Madrid el nuevo sistema de citas digitales, una plataforma que incorpora tecnología de reconocimiento facial para hacer los procesos más seguros, transparentes y libres de intermediarios.

La medida ya está en funcionamiento y marca un avance clave para los colombianos que viven fuera del país.

Una plataforma moderna que elimina intermediarios

El lanzamiento se realizó desde el Consulado de Colombia en Madrid, donde la funcionaria destacó que esta herramienta representa un salto hacia la digitalización consular.

Según la Cancillería, “la plataforma emplea reconocimiento facial para verificar la identidad de los usuarios y asegurar que cada cita sea asignada de manera personal y sin intermediarios”.

Por ahora, el sistema ya opera en los consulados de Miami, Madrid, Barcelona y Valencia, y en las próximas semanas llegará a Orlando, Washington, Nueva York y Newark. Antes de finalizar el año, será habilitado en el resto de consulados de España y varias sedes europeas.

Villavicencio resaltó que esta tecnología no solo hace más seguro el proceso, sino que también devuelve el control al ciudadano.

“Gracias al reconocimiento facial, se eliminan los intermediarios y la reventa de citas… Hoy, la cita vuelve a ser personal, transparente y al alcance de todos”, afirmó la canciller.

Así funcionará para el pasaporte y otros trámites

Los usuarios podrán agendar por esta nueva plataforma servicios esenciales como expedición y renovación del pasaporte, autenticación de firmas, declaraciones juramentadas y trámites de cedulación, tarjeta de identidad y registro civil, entre otros documentos de alta demanda.

La Cancillería confirmó que esta iniciativa fortalecerá la seguridad y eficiencia de los consulados, ofreciendo una atención más humana y digna para los colombianos en el exterior.

