Cancillería revela listado de colombianos presos en Venezuela y anuncia gestiones para la “crisis humanitaria”
Familiares de presos colombianos en Venezuela se reunieron este domingo con Cancillería en Villa del Rosario, Norte de Santander.
Noticias RCN
07:49 p. m.
La Cancillería de Colombia anunció gestiones para atender la crisis humanitaria que viven decenas de familias de colombianos detenidos en Venezuela.
El espacio surgió tras las recientes manifestaciones en el puente internacional Simón Bolívar, en la frontera de Cúcuta con San José de Táchira, en la que familiares de presos colombianos en el vecino país exigieron la intervención del Gobierno Nacional.
Luego de una reunión este domingo en el Centro Nacional de Atención a Frontera (CENAF) de Villa del Rosario entre el viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jassir, funcionarios de Cancillería, el personero Óscar Eduardo Cabrales y representantes de los familiares retenidos en Venezuela, acordaron cuatro compromisos para lograr la liberación de los connacionales.
Los cuatro puntos en los que se comprometió la Cancillería
“El Viceministro de Asuntos Multilaterales asume el compromiso de reiterar el mensaje a la Canciller y al Presidente de la República sobre la necesidad inaplazable de reunirse con los familiares de los retenidos en Venezuela”, aseguró la Cancillería en el comunicado.
Además, anunció que el próximo jueves 16 de octubre se realizará un borrador de misión humanitaria entre familiares y actores del proceso para determinar una hoja de ruta en los canales de difusión y alcance de Venezuela.
“Buscar contactos con los medios de comunicación para enfatizar acerca de la urgencia humanitaria y las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario que los familiares de los detenidos han denunciado públicamente desde hace varios meses”, dice otro de los puntos acordados entre la Cancillería, autoridades de Norte de Santander y la sociedad civil.
Durante la reunión también acordaron establecer una mesa técnica de trabajo entre familiares, Cancillería, Defensoría del Pueblo, autoridades locales y representantes del Congreso para mantener un seguimiento de los puntos acordados.
El listado de colombianos presos en Venezuela
- Álvaro Javier Ojeda Meléndez
- Álvaro Ossa Santa
- Arlei Danilo Espitia
- Brayan Sair Navarro Cáceres
- Carlos Alberto Cañas Carreño
- Danner Barajas Luque
- David Josué Misse Durán
- Edwin Iván Colmenares
- Edwin Stiven Rosero Castillo
- Javier Giraldo García
- Jhonny Johan Villan Virgüez
- José Luis de la Asunción Aragón
- Juan Pretel Pedroza
- Kevin José Saavedra Basallo
- Luis Eduardo Quinchía Daza
- Manuel Alejandro Tique Chávez
- Martin Emilio Rincón Quitián
- Nelly Zuleima Sánchez Torres
- Óscar Alexander Viera Zárate
- Pantaleón de la Asunción Aragón
- Royman Santa Burgos
- Segundo Manuel Cortés Preciado
- Wilson Javier Vargas Jiménez