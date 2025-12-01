Cancillería revela listado de colombianos presos en Venezuela y anuncia gestiones para la “crisis humanitaria”

La Cancillería de Colombia anunció gestiones para atender la crisis humanitaria que viven decenas de familias de colombianos detenidos en Venezuela.

RELACIONADO Familiares de colombianos detenidos en Venezuela claman por su liberación desde el puente Simón Bolívar

El espacio surgió tras las recientes manifestaciones en el puente internacional Simón Bolívar, en la frontera de Cúcuta con San José de Táchira, en la que familiares de presos colombianos en el vecino país exigieron la intervención del Gobierno Nacional.

Luego de una reunión este domingo en el Centro Nacional de Atención a Frontera (CENAF) de Villa del Rosario entre el viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jassir, funcionarios de Cancillería, el personero Óscar Eduardo Cabrales y representantes de los familiares retenidos en Venezuela, acordaron cuatro compromisos para lograr la liberación de los connacionales.

Los cuatro puntos en los que se comprometió la Cancillería

“El Viceministro de Asuntos Multilaterales asume el compromiso de reiterar el mensaje a la Canciller y al Presidente de la República sobre la necesidad inaplazable de reunirse con los familiares de los retenidos en Venezuela”, aseguró la Cancillería en el comunicado.

Además, anunció que el próximo jueves 16 de octubre se realizará un borrador de misión humanitaria entre familiares y actores del proceso para determinar una hoja de ruta en los canales de difusión y alcance de Venezuela.

“Buscar contactos con los medios de comunicación para enfatizar acerca de la urgencia humanitaria y las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario que los familiares de los detenidos han denunciado públicamente desde hace varios meses”, dice otro de los puntos acordados entre la Cancillería, autoridades de Norte de Santander y la sociedad civil.

Durante la reunión también acordaron establecer una mesa técnica de trabajo entre familiares, Cancillería, Defensoría del Pueblo, autoridades locales y representantes del Congreso para mantener un seguimiento de los puntos acordados.

El listado de colombianos presos en Venezuela