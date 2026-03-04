Menor desapareció tras una discusión con su novio en Pereira: huyó hacia Cartagena y no hay rastro

La desaparición de Milagros Morales Olivo, una adolescente de 17 años, tiene en alerta a su familia y a las autoridades.

La menores completa más de una semana sin que se tenga información sobre su paradero.

RELACIONADO Descubren macabros videos en el celular de uno de los presuntos responsables del crimen de dos hermanas en Malambo

Aunque la denuncia fue radicada en Cartagena, ciudad donde reside su familia, la joven estaba viviendo en Pereira con su compañero sentimental, un hombre de 24 años, de nacionalidad venezolana.

Menor habría huido de Pereira tras una discusión con su novio

De acuerdo con la información entregada por la familia, tras el altercado la menor habría decidido abandonar Pereira y viajar hacia Cartagena. Sin embargo, nunca llegó a su destino.

La madre explicó que, después de la pelea, el joven se comunicó con ella utilizando el teléfono celular de su hija para preguntarle si había llegado a Cartagena.

Con el paso de los días, la situación se tornó más preocupante.

La incertidumbre es total. No hay llamadas, mensajes ni señales que permitan ubicar a Milagros.

Pareja de la menor desaparecida tras salir de Pereira tampoco aparece

Además, la madre manifestó que la situación debe ser investigada, ya que el joven ahora tampoco aparece y, según indicó, al parecer la maltrataba.

Las labores de búsqueda avanzan en los lugares donde pudo haber estado la adolescente, mientras la familia insiste en que no han recibido ningún tipo de información sobre su ubicación.