CANAL RCN
Colombia Video

Menor desapareció tras una discusión con su novio en Pereira: huyó hacia Cartagena y no hay rastro

A días de la desaparición de la menor, reportaron que su pareja, quien vivía con ella, tampoco aparece.

Valentina Bernal

marzo 04 de 2026
07:53 a. m.
La desaparición de Milagros Morales Olivo, una adolescente de 17 años, tiene en alerta a su familia y a las autoridades.

La menores completa más de una semana sin que se tenga información sobre su paradero.

Aunque la denuncia fue radicada en Cartagena, ciudad donde reside su familia, la joven estaba viviendo en Pereira con su compañero sentimental, un hombre de 24 años, de nacionalidad venezolana.

Menor habría huido de Pereira tras una discusión con su novio

De acuerdo con la información entregada por la familia, tras el altercado la menor habría decidido abandonar Pereira y viajar hacia Cartagena. Sin embargo, nunca llegó a su destino.

La madre explicó que, después de la pelea, el joven se comunicó con ella utilizando el teléfono celular de su hija para preguntarle si había llegado a Cartagena.

Con el paso de los días, la situación se tornó más preocupante.

Ahorita que pasó martes, miércoles, jueves, ya yo me alarmé porque él se comunicaba conmigo constantemente, que preocupado, porque no sabía dónde estaba, que habían tenido un problema y ella se había venido para acá.

Deyaniris Morales, madre de la menor desaparecida.

La incertidumbre es total. No hay llamadas, mensajes ni señales que permitan ubicar a Milagros.

Pareja de la menor desaparecida tras salir de Pereira tampoco aparece

Además, la madre manifestó que la situación debe ser investigada, ya que el joven ahora tampoco aparece y, según indicó, al parecer la maltrataba.

Las labores de búsqueda avanzan en los lugares donde pudo haber estado la adolescente, mientras la familia insiste en que no han recibido ningún tipo de información sobre su ubicación.

