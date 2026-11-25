El precio del dólar en Colombia registró un fuerte incremento en las últimas dos jornadas de negociación. Entre el lunes 23 y el martes 24 de noviembre de 2026, la divisa pasó de una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.461,92 a un precio promedio de negociación de $3.592,15, lo que representó un aumento de $130,23.

El movimiento estuvo relacionado con factores internacionales y situaciones internas que han generado incertidumbre entre los inversionistas.

De acuerdo con un análisis publicado por el diario económico La República hay diez razones que ayudan a explicar el comportamiento reciente de la moneda estadounidense, cinco de alcance global y cinco relacionadas con Colombia.

¿Por qué está subiendo el dólar en Colombia?

De acuerdo con el análisis, los factores internacionales han tenido un papel determinante en el repunte de la divisa. Entre ellos se encuentran:

Posible aumento de las tasas de interés en Estados Unidos: los mercados contemplan que la Reserva Federal (Fed) podría subir nuevamente sus tasas en diciembre. Esto haría más atractivas las inversiones en dólares.

Mayor aversión al riesgo: las caídas de las bolsas y de los activos de mercados emergentes han llevado a inversionistas a buscar refugio en monedas como el dólar.

Incertidumbre alrededor de la inteligencia artificial: las expectativas de restricciones a esta industria y a la construcción de centros de datos en Estados Unidos han generado inquietud en los mercados tecnológicos.

Presiones sobre las monedas emergentes: el real brasileño y el peso mexicano también han enfrentado depreciaciones, un comportamiento que repercute en otras divisas de la región, incluido el peso colombiano.

Menor atractivo del carry trade: la posibilidad de tasas más altas en Estados Unidos reduce la diferencia frente a los rendimientos que ofrece Colombia. Esto podría incentivar la salida de capitales que habían llegado al país para aprovechar las tasas locales.

Infografía: La República

¿Qué factores internos están presionando el precio del dólar?

El análisis de La República también señala cinco elementos relacionados con la situación económica y política colombiana:

Incertidumbre por la Ley de Rescate Económico: las dudas sobre su aprobación y alcance generan preocupación por la capacidad de reducir el déficit fiscal y controlar el crecimiento de la deuda.

Dificultades fiscales del Gobierno: las necesidades de financiamiento y los desafíos para estabilizar las cuentas públicas pueden aumentar la percepción de riesgo entre los inversionistas.

Caída del precio del petróleo: una menor cotización del crudo puede reducir los ingresos de divisas que recibe Colombia por sus exportaciones, lo que presiona la tasa de cambio.

Menor disponibilidad de dólares en los bancos: la reducción de los inventarios de divisas de las entidades financieras puede generar presiones adicionales mientras se producen nuevas monetizaciones.

Incertidumbre política: las expectativas sobre las decisiones económicas y el próximo ciclo electoral pueden llevar a los inversionistas a reducir su exposición a los activos colombianos.

¿Qué viene para el dólar en Colombia?

La evolución de la divisa dependerá, entre otros aspectos, de los próximos datos de inflación en Estados Unidos, las decisiones de la Reserva Federal y el trámite de la Ley de Rescate Fiscal en Colombia.

En cuanto a las proyecciones para el cierre de noviembre, David Cubides, economista jefe del Banco de Occidente, estimó que el dólar podría terminar el mes entre $3.550 y $3.590. Por su parte, Catalina Tobón, gerente de estrategia de inversiones de Skandia, proyectó que la moneda podría iniciar diciembre en un rango de entre $3.550 y $3.580.

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Estas estimaciones reflejan escenarios planteados por los analistas y no representan un resultado asegurado. El comportamiento del mercado cambiario seguirá condicionado por los acontecimientos económicos internacionales y las decisiones que se tomen en Colombia.