CANAL RCN
Colombia Video

Novia denunció estafa millonaria tras confiar en un planeador para su boda en Cartagena

La ilusión de una boda en La Heroica se convirtió en una pesadilla tras confiar en un organizador que se esfumó.

Valentina Bernal

enero 07 de 2026
07:24 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una mujer cartagenera, excandidata al Reinado de la Independencia y residente en Italia, denunció que fue víctima de una presunta estafa luego de contratar a un supuesto planeador de bodas para organizar su matrimonio en Cartagena.

Durante una hora un hombre atacó, amarró, apuñaló y abusó de su expareja en el sur de Bogotá
RELACIONADO

Durante una hora un hombre atacó, amarró, apuñaló y abusó de su expareja en el sur de Bogotá

La mujer viajó exclusivamente desde Europa hasta La Heroica para casarse, confiando en que todos los detalles de su boda estaban listos gracias a un proceso de planeación que, según su versión, se venía adelantando desde hacía varios meses.

Sin embargo, al llegar a la ciudad se encontró con un escenario completamente distinto al que le habían prometido.

Novia denunció estafa millonaria tras confiar en un planeador para su boda en Cartagena

De acuerdo con la denuncia, la mujer mantuvo conversaciones durante varios meses con un hombre que se presentaba como planeador de bodas y que ofrecía encargarse de toda la logística del matrimonio.

Durante ese tiempo, ella asegura haber realizado varias transferencias de dinero correspondientes a diferentes servicios necesarios para la celebración.

Los pagos, según su relato, estaban destinados a mobiliario, decoración floral, animación y sonido, elementos que, en teoría, ya se encontraban contratados y asegurados antes de su llegada a Cartagena.

En total, la víctima afirma haber entregado un adelanto cercano a los 31 millones de pesos, confiando en la palabra del organizador y en el proceso que venían desarrollando.

¿Qué pasó cuando ella llegó a Cartagena para revisar todo lo de su boda?

La situación dio un giro cuando la mujer llegó a Cartagena el 5 de diciembre. Al intentar coordinar los últimos detalles del evento, se dio cuenta de que el supuesto wedding planner había desaparecido.

Salió a la luz una nueva foto de Nicolás Maduro detenido bajo custodia de Estados Unidos
RELACIONADO

Salió a la luz una nueva foto de Nicolás Maduro detenido bajo custodia de Estados Unidos

No respondía llamadas ni mensajes, y las personas que figuraban como proveedores resultaron ser inexistentes.

Según la denuncia, todo era falso: los servicios no estaban contratados, los contactos no eran reales y la planeación de la boda nunca se llevó a cabo como se había acordado.

¿Qué pasó con la mujer estafada?

A pesar del golpe emocional y económico, la mujer logró finalmente casarse y ahora, su prioridad es que el caso no quede en la impunidad y que otras personas no pasen por una experiencia similar.

La víctima, Katty Julio, relató con detalle el momento en el que descubrió lo ocurrido:

Honestamente, pues yo dije démosle la oportunidad, pero nunca me imaginé que iba a llegar a Cartagena el 5 de diciembre y me iba a encontrar con que esta persona había desaparecido, con que los proveedores eran falsos y que todo era una total mentira.

Turistas caían inconscientes y despertaban sin dinero: así desmantelaron a los responsables en Medellín
RELACIONADO

Turistas caían inconscientes y despertaban sin dinero: así desmantelaron a los responsables en Medellín

La joven, quien además fue excandidata al Reinado de la Independencia de Cartagena, hizo un llamado directo a las autoridades locales, entre ellas la Alcaldía, la Gobernación y la Fiscalía, para que se apersonen de la situación y adelanten las acciones correspondientes.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Gustavo Petro

¿Se van a reunir? De esto hablaron los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en su primera conversación telefónica

Elecciones presidenciales 2026

Juan Carlos Pinzón se suma a la Gran Consulta por Colombia

Gustavo Petro

Expectativa máxima tras primera llamada entre Petro y Trump

Otras Noticias

Artistas

Yeferson Cossio tuvo que volver a ser hospitalizado de urgencia: esto se conoció

Al reconocido creador de contenido le detectaron un problema en el corazón hace algunas semanas.

Néstor Lorenzo

Néstor Lorenzo fue elegido como uno de los mejores técnicos del mundo: vea el top 10 de IFFHS

Néstor Lorenzo fue incluido entre los mejores técnicos del mundo según la IFFHS. Conozca el top 10 completo y el reconocimiento al DT de la Selección Colombia.

Cesantías

Trabajadores recibirán pago extra en enero por intereses de las cesantías: fechas y monto

Artistas

Luto: murió estrella de reconocida banda musical

Salud mental

¿No es posible tener más de 150 amigos?: esto dice la teoría de Dunbar