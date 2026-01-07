Una mujer cartagenera, excandidata al Reinado de la Independencia y residente en Italia, denunció que fue víctima de una presunta estafa luego de contratar a un supuesto planeador de bodas para organizar su matrimonio en Cartagena.

La mujer viajó exclusivamente desde Europa hasta La Heroica para casarse, confiando en que todos los detalles de su boda estaban listos gracias a un proceso de planeación que, según su versión, se venía adelantando desde hacía varios meses.

Sin embargo, al llegar a la ciudad se encontró con un escenario completamente distinto al que le habían prometido.

Novia denunció estafa millonaria tras confiar en un planeador para su boda en Cartagena

De acuerdo con la denuncia, la mujer mantuvo conversaciones durante varios meses con un hombre que se presentaba como planeador de bodas y que ofrecía encargarse de toda la logística del matrimonio.

Durante ese tiempo, ella asegura haber realizado varias transferencias de dinero correspondientes a diferentes servicios necesarios para la celebración.

Los pagos, según su relato, estaban destinados a mobiliario, decoración floral, animación y sonido, elementos que, en teoría, ya se encontraban contratados y asegurados antes de su llegada a Cartagena.

En total, la víctima afirma haber entregado un adelanto cercano a los 31 millones de pesos, confiando en la palabra del organizador y en el proceso que venían desarrollando.

¿Qué pasó cuando ella llegó a Cartagena para revisar todo lo de su boda?

La situación dio un giro cuando la mujer llegó a Cartagena el 5 de diciembre. Al intentar coordinar los últimos detalles del evento, se dio cuenta de que el supuesto wedding planner había desaparecido.

No respondía llamadas ni mensajes, y las personas que figuraban como proveedores resultaron ser inexistentes.

Según la denuncia, todo era falso: los servicios no estaban contratados, los contactos no eran reales y la planeación de la boda nunca se llevó a cabo como se había acordado.

¿Qué pasó con la mujer estafada?

A pesar del golpe emocional y económico, la mujer logró finalmente casarse y ahora, su prioridad es que el caso no quede en la impunidad y que otras personas no pasen por una experiencia similar.

La víctima, Katty Julio, relató con detalle el momento en el que descubrió lo ocurrido:

Honestamente, pues yo dije démosle la oportunidad, pero nunca me imaginé que iba a llegar a Cartagena el 5 de diciembre y me iba a encontrar con que esta persona había desaparecido, con que los proveedores eran falsos y que todo era una total mentira.

La joven, quien además fue excandidata al Reinado de la Independencia de Cartagena, hizo un llamado directo a las autoridades locales, entre ellas la Alcaldía, la Gobernación y la Fiscalía, para que se apersonen de la situación y adelanten las acciones correspondientes.