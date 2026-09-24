CANAL RCN
Economía

¿Colombia Mayor tendrá cambios en 2027? Directora de Prosperidad Social habló

La directora estuvo en el Congreso entregando las cifras con las que el gobierno anterior dejó a Prosperidad Social.

¿Qué pasará con Colombia Mayor en 2027?
¿Qué pasará con Colombia Mayor en 2027? Foto: diseñada por Magnific.

Nicolás Martínez Sánchez

septiembre 24 de 2026
11:11 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Sandra Suárez, la directora de Prosperidad Social, estuvo en la Comisión Séptima del Senado presentando un balance de cómo se encuentra la entidad.

Icetex anuncia subsidio temporal para 170.000 beneficiarios desde octubre: así puede saber si aplica
RELACIONADO

Icetex anuncia subsidio temporal para 170.000 beneficiarios desde octubre: así puede saber si aplica

En primer lugar, se refirió al programa Colombia Mayor, uno de los más importantes para la población vulnerable: “El año entrante no vamos a tener la población con $ 400.000 (…) Mi compromiso es iniciar con un grupo y mirar en el Plan de Desarrollo para tener la certeza de cuándo se inicia, a qué población y cómo vamos en la progresividad. Lo tenemos en el radar”.

El gobierno anterior no pagó un ciclo

Suárez contó que seguramente iniciarán con los más vulnerables y las personas de mayor edad, todo bajo las posibilidades fiscales.

Acto seguido, hizo una explosiva revelación: “En el primer semestre (de 2026), el gobierno anterior no pagó un ciclo y lo quedó debiendo de Colombia Mayor. Recibimos esa deuda”.

Con respecto a Renta Ciudadana, la directora aseguró que la administración anterior dejó desfinanciado Colombia sin Hambre en 2025, afectando a cerca de 2.3 millones de personas.

Entregaron mercados antes de elecciones

“¿A qué grupos poblacionales estamos dirigidos? Ya sabemos que persona mayor en vulnerabilidad, familias en vulnerabilidad que son monoparentales con hijos menores de seis años y jóvenes”, sostuvo al enfatizar que los programas se evaluarán acorde a la pertinencia y el impacto focalizado para que lleguen a quienes en verdad lo necesitan.

Colombia Mayor da giro clave: 3 millones de personas mayores empiezan a recibir 230.000 pesos
RELACIONADO

Colombia Mayor da giro clave: 3 millones de personas mayores empiezan a recibir 230.000 pesos

Otra grave denuncia que hizo Suárez es que tres meses antes de las elecciones se repartieron mercados del programa Hambre Cero y se celebró un contrato de 22 mil millones de pesos: “Eso tiene que ser motivo de investigación porque lo primero que hacen cuando llego a la entidad es decirme esto. Hay muchos hallazgos e indicios de malas prácticas”.

Por último, reveló que en la entidad tiene 1.200 funcionarios de planta y 900 contratistas. Estos últimos, que en muchos casos no se presentan a trabajar, según contaron los sindicatos y otros empleados.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Día sin carro

Colombianos tendrán nuevo día sin carro y sin moto en esta ciudad: conozca la fecha

Icetex

Icetex anuncia subsidio temporal para 170.000 beneficiarios desde octubre: así puede saber si aplica

Dólar

El dólar volvió a alcanzar precio no visto hace meses: así abrió hoy 24 de septiembre de 2026

Otras Noticias

España

Famoso futbolista fue condenado a prisión por abuso sexual

¿Por cuánto tiempo se confirmó la prisión? ¿Cómo ocurrieron los hechos, de acuerdo con las autoridades? Descubra los detalles.

JEP

Controversia por los gastos “injustificados” de la JEP: “Parece agencia de viajes”

María Clara Posada reveló en Noticias RCN los viajes más polémicos y costosos que la JEP ha realizado.

Artistas

Reconocida cantante de Colombia sufrió accidente en moto: esto reportó

América de Cali

América de Cali enfrenta novedad en el caso de Yhormar Hurtado: llegó a instancia internacional

EPS

Adiós a la cuota moderadora: Gobierno De la Espriella otorga beneficio a estos pacientes