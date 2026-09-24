¿Colombia Mayor tendrá cambios en 2027? Directora de Prosperidad Social habló

Sandra Suárez, la directora de Prosperidad Social, estuvo en la Comisión Séptima del Senado presentando un balance de cómo se encuentra la entidad.

En primer lugar, se refirió al programa Colombia Mayor, uno de los más importantes para la población vulnerable: “El año entrante no vamos a tener la población con $ 400.000 (…) Mi compromiso es iniciar con un grupo y mirar en el Plan de Desarrollo para tener la certeza de cuándo se inicia, a qué población y cómo vamos en la progresividad. Lo tenemos en el radar”.

El gobierno anterior no pagó un ciclo

Suárez contó que seguramente iniciarán con los más vulnerables y las personas de mayor edad, todo bajo las posibilidades fiscales.

Acto seguido, hizo una explosiva revelación: “En el primer semestre (de 2026), el gobierno anterior no pagó un ciclo y lo quedó debiendo de Colombia Mayor. Recibimos esa deuda”.

Con respecto a Renta Ciudadana, la directora aseguró que la administración anterior dejó desfinanciado Colombia sin Hambre en 2025, afectando a cerca de 2.3 millones de personas.

Entregaron mercados antes de elecciones

“¿A qué grupos poblacionales estamos dirigidos? Ya sabemos que persona mayor en vulnerabilidad, familias en vulnerabilidad que son monoparentales con hijos menores de seis años y jóvenes”, sostuvo al enfatizar que los programas se evaluarán acorde a la pertinencia y el impacto focalizado para que lleguen a quienes en verdad lo necesitan.

Otra grave denuncia que hizo Suárez es que tres meses antes de las elecciones se repartieron mercados del programa Hambre Cero y se celebró un contrato de 22 mil millones de pesos: “Eso tiene que ser motivo de investigación porque lo primero que hacen cuando llego a la entidad es decirme esto. Hay muchos hallazgos e indicios de malas prácticas”.

Por último, reveló que en la entidad tiene 1.200 funcionarios de planta y 900 contratistas. Estos últimos, que en muchos casos no se presentan a trabajar, según contaron los sindicatos y otros empleados.