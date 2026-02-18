Seguro de cajeros automáticos: qué cubre y cuándo funciona en Colombia

En Colombia, retirar dinero en efectivo sigue siendo una práctica cotidiana, incluso en tiempos de pagos digitales.

Sin embargo, ese acto sencillo puede convertirse en un riesgo en cuestión de minutos. Por eso, cuando el cajero automático pregunta si el usuario desea asegurar su retiro, la decisión no es trivial: aceptar o rechazar esa opción puede marcar la diferencia ante un robo con violencia.

El uso intensivo del efectivo explica la existencia de este tipo de coberturas. Según datos del Banco de la República, el 78 % de las personas en el país utiliza el dinero físico como su principal medio de pago en transacciones diarias.

Además, el efectivo en circulación equivale a cerca del 8,5 % del PIB, una proporción alta frente a economías desarrolladas. En ese contexto, los bancos han diseñado seguros específicos para proteger el dinero retirado en cajeros automáticos.

Seguro de cajeros automáticos en Colombia: qué protege y en qué casos aplica

El seguro de retiros en cajeros automáticos es una póliza inmediata y de corta duración. Su función es clara: reembolsar el dinero retirado si el usuario es víctima de un hurto con violencia dentro de un plazo determinado tras la operación. No se trata de una cobertura permanente, sino de una protección puntual para el momento de mayor exposición.

Por ejemplo, Davivienda ofrece el “Seguro Retiros en Cajeros”, que cubre el efectivo durante tres horas posteriores al retiro. El monto máximo asegurado puede llegar a $2.000.000, con primas que comienzan desde $2.700 (IVA incluido), según el valor retirado. La póliza es emitida por Seguros Comerciales Bolívar S.A..

En el caso de BBVA, el “Seguro Hurto ATM” protege el dinero retirado en sus cajeros durante las tres horas siguientes. Para retiros inferiores a $700.000, el costo es de $3.350, mientras que para montos superiores asciende a $6.400 por transacción, con un tope asegurado de $1.500.000.

Por su parte, Bancolombia comercializa el seguro “Retiro Protegido”, que cubre el efectivo durante las dos horas posteriores al retiro. Este producto incluye, además, una ayuda económica de hasta $200.000 por pérdida de documentos y una indemnización adicional en caso de fallecimiento asociado al evento violento, según sus condiciones oficiales.

Seguro de retiros en cajeros: límites, exclusiones y cuándo vale la pena

Aunque estos seguros pueden resultar útiles, es clave conocer sus exclusiones. No cubren pérdidas por descuido, extravío simple ni fraudes electrónicos.

Tampoco aplican para eventos como disturbios, desastres naturales o robos sin violencia. La cobertura solo opera si el hurto ocurre dentro del tiempo establecido por cada entidad.

Desde el análisis financiero, la decisión depende del monto retirado y el nivel de riesgo. Pagar entre $3.000 y $6.000 por asegurar un retiro de $1.000.000 equivale a menos del 1 % del valor, lo que representa una transferencia de riesgo de corto plazo. Sin embargo, para retiros pequeños o en zonas de bajo riesgo, el costo puede no justificarse.

De esta manera, el seguro de cajeros automáticos no es obligatorio ni universal, pero sí una herramienta diseñada para un momento crítico. Entender cómo funciona permite tomar decisiones informadas y no rechazar, por costumbre, una protección que puede evitar una pérdida significativa.