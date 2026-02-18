SENA lanza certificación para mujeres trabajadoras de manera gratuita: LINK para aplicar

En un esfuerzo por cerrar las brechas de género en el mercado laboral colombiano, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) ha dado inicio a una ambiciosa convocatoria nacional titulada "Voces de Mujeres 2026". Esta iniciativa busca certificar oficialmente la experiencia y los saberes de 2.000 mujeres que, aunque dominan un oficio, no cuentan con un título académico que respalde sus conocimientos.

Esta estrategia de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales no es un curso de formación tradicional; es un reconocimiento a la "universidad de la vida".

El programa está diseñado especialmente para mujeres vinculadas a la economía popular, campesinas, indígenas, pescadoras y trabajadoras independientes que han aprendido sus labores mediante la práctica diaria.

El tiempo para acceder a este beneficio es limitado. El proceso de inscripción se abrió oficialmente el 12 de febrero de 2026 y se mantendrá disponible hasta el próximo 26 de febrero de 2026. Dado que los cupos son limitados (2.000 a nivel nacional), la entidad recomienda realizar el proceso lo antes posible para asegurar un lugar en los sectores priorizados.

Requisitos para participar en esta certificación gratuita

Para postularse a esta certificación gratuita, las interesadas deben cumplir con los siguientes requisitos básicos:

Identificación: Ser mayor de edad y contar con documento de identidad (Cédula de Ciudadanía, Cédula de Extranjería o Permiso por Protección Temporal - PPT).

Experiencia: Demostrar una experiencia mínima de seis meses en la labor que se desea certificar. Esta experiencia puede ser informal o empírica.

Conectividad: Disponer de un computador con acceso a internet para el cargue de documentos y el seguimiento del proceso.

Perfil: Estar enfocada en una de las 20 normas de competencia disponibles para esta convocatoria.

El SENA ha seleccionado sectores estratégicos donde la presencia femenina es vital pero muchas veces carece de formalización. Las beneficiarias podrán certificarse en áreas como: Gastronomía, artesanías, economía popular, sector agropecuario, servicios ambientales y tecnologías de la información.

Link para participar en este proceso

El proceso es totalmente gratuito y se realiza de forma autónoma, sin necesidad de intermediarios, a través de los canales digitales de la institución: