Becas 2025: universidad ofrece descuentos de hasta 63% en matrícula para pregrado y posgrado

La convocatoria aplica para programas virtuales y presenciales, y está dirigida a estudiantes de estratos 1, 2 y 3 en todo el país.

estudiantes universitarios
FOTO: Freepik

agosto 09 de 2025
08:31 p. m.
La Universidad Manuela Beltrán lanzó su nueva convocatoria de becas para el segundo semestre de 2025, ofreciendo incentivos de hasta el 63% de descuento en el valor de la matrícula.

Esta oportunidad aplica para programas de pregrado y posgrado, tanto en modalidad presencial en Bogotá y Bucaramanga, como en modalidad virtual desde cualquier región de Colombia.

Con esta estrategia, la institución busca promover el acceso a la educación superior entre estudiantes de estratos 1, 2 y 3, brindando condiciones reales para iniciar o continuar estudios profesionales. La iniciativa también contempla beneficios adicionales que fortalecen el acompañamiento académico y financiero a lo largo de la carrera.

Beneficios adicionales para los estudiantes becados

Además del descuento en matrícula, la Universidad Manuela Beltrán ofrece otros apoyos que fortalecen su compromiso social. Los nuevos estudiantes recibirán un diplomado virtual gratuito al iniciar su carrera, tendrán acceso a financiación directa sin intereses, sin codeudor y sin reporte a centrales de riesgo.

También se destaca que el valor de la inscripción ($100.000) es abonable a la matrícula. Por otro lado, los alumnos podrán cursar siete niveles de inglés sin costo adicional gracias a una alianza con Berlitz, lo que mejora su perfil profesional en el ámbito nacional e internacional.

Oferta académica y fechas clave de inscripción

La UMB cuenta con una amplia oferta de programas académicos en áreas de alta demanda. Entre los programas de pregrado se destacan: Fisioterapia, Psicología, Derecho, Enfermería, Terapia Ocupacional, Tecnología en Investigación Criminal e Ingeniería de Software, entre otros. En posgrados, ofrece opciones con enfoque en salud, ciencia, innovación y desarrollo social, disponibles en modalidades presencial y virtual.

La convocatoria de becas Universidad Manuela Beltrán 2025 está dirigida a jóvenes entre 15 y 23 años para pregrado y adultos entre 24 y 47 años para posgrados. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 15 de agosto, y no hay límite en el número de beneficiarios. Cada programa tiene un porcentaje de descuento definido, aplicable según condiciones específicas.

Para más información, los interesados pueden ingresar al sitio web oficial https://umb.edu.co/ y comunicarse a través del chat disponible en la página o por WhatsApp al número 305 4114642.

