Dólar cerró a la baja en Colombia este 22 de octubre: así quedó su precio

El precio del dólar en Colombia volvió a registrar movimientos este jueves 22 de octubre de 2026.

Después de una jornada marcada por variaciones en su cotización, la moneda estadounidense terminó con un valor superior al cierre del miércoles, aunque se mantuvo por debajo de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente para el día.

De acuerdo con el balance de las operaciones, el dólar cerró en $3.185,01, es decir, $6,46 menos que la TRM, establecida en $3.191,47.

¿En cuánto cerró el dólar hoy, 22 de octubre de 2026?

Durante la jornada, la divisa estadounidense presentó cambios que llevaron su cotización a un mínimo de $3.171 y un máximo de $3.197,75.

En total, se realizaron 1.865 transacciones por un valor aproximado de 1.410 millones de dólares, cifras que reflejan la actividad del mercado cambiario colombiano.

La TRM de este jueves aumentó $27,71 frente a la del miércoles, equivalente a una variación del 0,88%. Sin embargo, este incremento corresponde a la tasa oficial del día.

¿Cómo ha cambiado el precio del dólar en Colombia durante 2026?

Pese al reciente aumento, la moneda estadounidense continúa mostrando una caída importante frente a los valores registrados en otros momentos del año.

Según las cifras de referencia, la TRM ha disminuido $565,61 desde comienzos de 2026, lo que representa una reducción del 15,05%.

Frente al 22 de octubre de 2025, la caída alcanza los $685,13, equivalente al 17,67%.

Estos movimientos tienen efectos sobre diferentes actividades económicas, especialmente en las compras internacionales, los viajes al exterior y los productos importados.