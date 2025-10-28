CANAL RCN
Economía

Usuarios reportan nuevas fallas en la aplicación de Bancolombia: ya hay pronunciamiento

Desde la entidad bancaria respondieron a los problemas de los usuarios para usar los diferentes servicios disponibles.

Bancolombia fallas
FOTO: Freepik

Noticias RCN

octubre 28 de 2025
12:34 p. m.
Este martes 28 de octubre, se reportaron nuevos fallos en los servicios de Bancolombia, como ha venido pasando a lo largo de los últimos días. En redes sociales, los usuarios comenzaron a reportaron problemas con la aplicación Mi Bancolombia.

Las nuevas fallas han generado fuertes críticas hacia la entidad bancaria, luego de que recientemente los usuarios pasaron varias horas sin la posibilidad de hacer uso de sus productos, lo que llevó a que el banco prometiera compensar lo sucedido.

¿Qué han dicho desde Bancolombia?

Si bien no hay un comunicado oficial en donde se confirme qué está pasando con Bancolombia, desde las cuentas oficiales en redes sociales sí confirmaron la existencia de una intermitencia con la aplicación, por lo que invitan a los usuarios a hacer uso de la Sucursal Virtual Personas.

Además, se disculparon con los usuarios que han reportado los problemas e indicaron que están trabajando para solucionar las dificultades lo antes posible.

