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Educación en inglés desde los tres años, la nueva apuesta escolar inmersiva en Valledupar

Un enfoque educativo basado en inmersión lingüística busca mejorar el dominio del inglés en estudiantes de Valledupar.

Educación en inglés desde los tres años, la nueva apuesta escolar inmersiva en Valledupar
Foto: Freepik.

Noticias RCN

abril 21 de 2026
05:42 p. m.
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En una ciudad donde el dominio del inglés sigue por debajo del promedio nacional, Valledupar comienza a mover sus fichas para cerrar una brecha histórica en el sistema educativo.

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La apuesta es un modelo de inmersión progresiva en inglés desde los primeros años escolares, que busca transformar la forma en que los estudiantes aprenden una segunda lengua y, con ello, ampliar sus oportunidades académicas y profesionales.

De acuerdo con el Ranking EF de Dominio del Inglés, la capital del Cesar ocupa el puesto 24 entre 29 ciudades evaluadas en Colombia, ubicándose dentro del grupo de al menos 11 territorios que están por debajo del promedio nacional.

A nivel regional, el país tampoco muestra un panorama alentador: Colombia se sitúa en la posición 17 entre 21 países de América Latina y en el puesto 76 a nivel global, con un puntaje de 480.

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Colegio en Valledupar le apuesta al bilingüismo desde los tres años

Las cifras antes mencionadas han llevado a instituciones educativas locales a replantear sus estrategias pedagógicas. El Colegio Gimnasio del Norte, que ha implementado un modelo basado en la inmersión lingüística desde la primera infancia.

Edward Ortega, rector de la institución, explica que fortalecer la enseñanza del inglés desde la infancia es necesario en contextos académicos y profesionales:

La enseñanza de una segunda lengua no puede limitarse al vocabulario o la gramática; por el contrario, debe estar vinculada al pensamiento académico, a la resolución de problemas y a la capacidad de comunicarse con sentido en contextos reales. Por ello, nuestro modelo de educación bilingüe está basado en la inmersión progresiva y la integración de asignaturas en inglés, impartidas por docentes que dominan la lengua, que la contextualizan y poseen herramientas pedagógicas eficaces, lo que permite una modelación auténtica del idioma y fortalece el listening académico de los estudiantes.

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Esta es la estrategia educativa inmersiva para aprender inglés en Valledupar

El modelo comienza desde los tres años, en etapa de kinder, con una exposición sistemática al idioma a través de comandos, rutinas diarias y experiencias guiadas. Se trata de una aproximación natural que permite a los niños familiarizarse con el inglés sin que este sea percibido como una asignatura aislada, sino como una herramienta de comunicación.

A medida que avanzan en su formación, los estudiantes no solo incrementan la intensidad horaria de la asignatura de inglés, sino que también reciben clases de matemáticas, ciencias y sociales en ese idioma.

Esta integración de contenidos busca que el aprendizaje se dé en contextos reales, favoreciendo una adquisición más orgánica y significativa de la lengua.

La estrategia contempla profesores que dominan el idioma y cuentan con herramientas pedagógicas para enseñarlo en contextos académicos.

Además, se incluye la participación de docentes nativos en áreas específicas, especialmente en primaria y bachillerato, lo que aporta exposición a matices culturales y refuerza las habilidades comunicativas de los estudiantes.

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