Profesor les ofrecía $5.000 a sus alumnos para abusarlos sexualmente en un colegio de Antioquia

En las últimas horas, la Fiscalía judicializó a un profesor de un colegio de Caucasia, Antioquia, por el delito de abuso sexual.

El procesado también es investigado por otros hechos en los que habría ofrecido entre 5.000 y 10.000 pesos a alumnos de la misma institución educativa para que accedieran a peticiones de índole sexual.

Profesor señalado de abusar a tres niños entre 6 y 8 años

El docente de primaria en una institución educativa de Caucasia, Antioquia, fue presentado ante un juez con función de control porque, al parecer, estaría implicado en el abuso sexual de tres estudiantes, cuyas edades oscilan entre los seis y ocho años.

De acuerdo con la investigación orientada por una fiscal de la Unidad de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) de la Seccional Antioquia:

El profesor habría utilizado su posición de autoridad y confianza para realizar peticiones de índole sexual y agredir a las víctimas. Además, es señalado de mostrarles videos en los que aparecía sometiendo a distintos vejámenes a una menor de edad.

Profesor ofrecía $5.000 y $10.000 a sus alumnas para abusarlas

El hombre presuntamente tuvo acercamientos similares con otras alumnas del mismo centro educativo, a quienes les ofreció entre $5.000 y $10.000 pesos para que accedieran a sus propósitos sexuales.

Estos hechos fueron puestos en conocimiento de los directivos del colegio y posteriormente denunciados.

La Fiscalía imputó al profesor los delitos de explotación sexual comercial con persona menor de 18 años y acto sexual con menor de 14 años, ambas conductas agravadas. Los cargos que no fueron aceptados.

Por disposición del juez de control de garantías, el docente deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.