CANAL RCN
Colombia

JEP imputa crímenes de guerra y lesa humanidad a nueve exmiembros de la Armada y dos de la Policía

La Sala de Reconocimiento anunció la imputación con relación a las masacres cometidas en los Montes de María.

Imputación por masacres en Montes de María.
Imputación por masacres en Montes de María. Foto: JEP.

Nicolás Martínez Sánchez

noviembre 10 de 2026
05:50 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este martes 10 de noviembre, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio a conocer la imputación por crímenes de guerra y lesa humanidad a nueve exmiembros de la Armada y a dos de la Policía.

Exclusivo | JEP pide establecer posible vinculación de Sandra Ramírez con magnicidio de Miguel Uribe
RELACIONADO

Exclusivo | JEP pide establecer posible vinculación de Sandra Ramírez con magnicidio de Miguel Uribe

La razón radica en el caso relacionado con 32 masacres que ocurrieron en los Montes de María y el Canal del Dique, en el periodo correspondiente de 1999 a 2001. Las víctimas fueron campesinos, a quienes señalaron de supuestamente tener nexos con grupos armados.

Detalles de las masacres ocurridas entre 1999 y 2001

Dos de los días más críticos fueron el 16 y 17 de agosto de 1999, cuando hubo 13 personas asesinadas, una desaparecida y demás crímenes en varios territorios: Capaca, El Bongal y Campo Alegre.

A los pocos meses, concretamente en febrero del 2000, ocurrió una masacre que dejó el saldo de 70 homicidios y múltiples sucesos de desapariciones, torturas, entre otros actos de violencia.

Con base en lo mencionado por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, los crímenes se dieron bajo la relación de miembros de la fuerza pública con estructuras paramilitares.

El listado de los comparecientes

Las masacres, además, desembocaron en desplazamientos forzados, torturas, amenazas, secuestros, violencia sexual y un ambiente de zozobra entre la población.

Particularmente con los crímenes sexuales, la JEP enfatizó que tuvieron como propósito ser un tipo de castigo y humillación para generar terror o dominación en las comunidades.

Es una responsabilidad de la JEP y del gobierno cumplirle a los firmantes: magistrado Danilo Rojas
RELACIONADO

Es una responsabilidad de la JEP y del gobierno cumplirle a los firmantes: magistrado Danilo Rojas

En 15 masacres, por ejemplo, se conoció que hubo 107 víctimas de violencias basadas en género, sexuales y contra mujeres (tanto adultas como menores).

Para la imputación, la JEP tuvo en cuenta los informes, las versiones que dieron los comparecientes voluntariamente, los relatos y los procesos que hubo en otros tribunales, como en la justicia ordinaria, la Justicia Penal Militar y Justicia y Paz.

Los nueve exintegrantes de la Armada son: Rodrigo Quiñones Cárdenas, Hernando Alfonso Jama Arjona, Ricardo Díaz Granados Mantilla, Benjamín Herrera Niño, Harold Afranio Mantilla Serrano, Camilo Martínez Moreno, Jairo Alfredo Prada Jaimes, Bautista Cárcamo Galé y Ramón Gerardo Moncayo Trujillo. Los policías (r) son Norman León Arango Franco y Paulo César Cruz Delgadillo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fiscalía General de la Nación

Delincuente se hizo pasar por indígena para salir de prisión y terminó capturado en Panamá

Cauca

Cayó una de las mentes más malévolas de las disidencias en Cauca: detalles macabros de su prontuario

EPS

Exigen a Sanitas y Colsubsidio tomar acciones para superar la congestión en la entrega de medicamentos en Bogotá

Otras Noticias

Luis Díaz

Bayern Múnich anunció decisión de último momento con Luis Díaz: esta es

Luis Díaz no juega un partido desde el 21 de octubre, día en el que se lesionó.

Artistas

Querido actor murió tras batallar contra una grave enfermedad: desgarrador mensaje de su esposa

El actor falleció en su casa, de acuerdo con la información difundida por sus familiares.

Secretaria de Movilidad

En Bogotá impondrán multas usando fotos de celulares y cámaras: pilas conductores

Artistas

Maluma anunció nueva fecha en Bogotá tras agotar tres conciertos en tiempo récord

Cuidado personal

Claves que la ciencia da para elegir correctamente un colchón y una almohada