JEP imputa crímenes de guerra y lesa humanidad a nueve exmiembros de la Armada y dos de la Policía

Este martes 10 de noviembre, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio a conocer la imputación por crímenes de guerra y lesa humanidad a nueve exmiembros de la Armada y a dos de la Policía.

La razón radica en el caso relacionado con 32 masacres que ocurrieron en los Montes de María y el Canal del Dique, en el periodo correspondiente de 1999 a 2001. Las víctimas fueron campesinos, a quienes señalaron de supuestamente tener nexos con grupos armados.

Detalles de las masacres ocurridas entre 1999 y 2001

Dos de los días más críticos fueron el 16 y 17 de agosto de 1999, cuando hubo 13 personas asesinadas, una desaparecida y demás crímenes en varios territorios: Capaca, El Bongal y Campo Alegre.

A los pocos meses, concretamente en febrero del 2000, ocurrió una masacre que dejó el saldo de 70 homicidios y múltiples sucesos de desapariciones, torturas, entre otros actos de violencia.

Con base en lo mencionado por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, los crímenes se dieron bajo la relación de miembros de la fuerza pública con estructuras paramilitares.

El listado de los comparecientes

Las masacres, además, desembocaron en desplazamientos forzados, torturas, amenazas, secuestros, violencia sexual y un ambiente de zozobra entre la población.

Particularmente con los crímenes sexuales, la JEP enfatizó que tuvieron como propósito ser un tipo de castigo y humillación para generar terror o dominación en las comunidades.

En 15 masacres, por ejemplo, se conoció que hubo 107 víctimas de violencias basadas en género, sexuales y contra mujeres (tanto adultas como menores).

Para la imputación, la JEP tuvo en cuenta los informes, las versiones que dieron los comparecientes voluntariamente, los relatos y los procesos que hubo en otros tribunales, como en la justicia ordinaria, la Justicia Penal Militar y Justicia y Paz.

Los nueve exintegrantes de la Armada son: Rodrigo Quiñones Cárdenas, Hernando Alfonso Jama Arjona, Ricardo Díaz Granados Mantilla, Benjamín Herrera Niño, Harold Afranio Mantilla Serrano, Camilo Martínez Moreno, Jairo Alfredo Prada Jaimes, Bautista Cárcamo Galé y Ramón Gerardo Moncayo Trujillo. Los policías (r) son Norman León Arango Franco y Paulo César Cruz Delgadillo.