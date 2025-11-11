Reficar enfrenta nuevo proceso con la Dian por un cobro de más de $17.000 millones

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) emitió una nueva resolución de cobro contra Reficar por 17.000 millones de pesos, sumándose a una deuda previa de 1,3 billones de pesos por concepto de IVA no pagado sobre hidrocarburos importados.

Nuevo lío entre Reficar y la DIAN ¿Qué sucede?

Esta situación ha generado tensión entre la entidad tributaria y Ecopetrol, empresa matriz de la refinería.

El ministro de Hacienda confirmó que el Gobierno busca mediar en el conflicto. "El tema de la DIAN está en reflexión, no hay ningún proceso realmente judicial en marcha. Estamos estudiando con mucho cuidado desde la DIAN y con Ecopetrol para llegar a un acuerdo que nos permita resolver este juicio”, señaló el funcionario.

Los cobros de la Dian se enfocan en el IVA por importación de combustibles, un tema que ha generado controversia tanto en la dirección de Ecopetrol como en su organización sindical. Desde el sindicato manifestaron su rechazo a estas determinaciones tributarias.

“Hay un afán de la DIAN de recaudar y en este caso, pues lo ha hecho contra Reficar y contra Ecopetrol. Y nosotros, al respecto, independientemente que estemos a puertas de un escenario electoral, rechazamos esa decisión", aseguró César Loza, presidente de la USO.

Tanto Ecopetrol como el sindicato de trabajadores han interpuesto recursos legales y tutelas contra los requerimientos de la DIAN.

“Desde la organización sindical rechazamos estos cobros injustificados porque ya lo hemos manifestado. Esto atenta contra la estabilidad de Reficar y de Ecopetrol”, añadió Loza.

Ministerio de Hacienda busca mediar entre la DIAN y Reficar

El ministro de Hacienda aclaró que hasta el momento no existen procesos judiciales formales en curso contra la compañía petrolera o su filial, aunque el tema continúa en análisis por parte de las autoridades competentes.

Por otra parte, en las recientes horas se llevó a cabo la asamblea de accionistas de Ecopetrol en la que se aprobaron modificaciones estatutarias significativas.

Entre las decisiones más relevantes se encuentra la aprobación para que un representante de los trabajadores forme parte de la junta directiva de la compañía.