Tesla llegó a Colombia y busca trabajadores: estas son las vacantes que ofrece

El gigante de la industria anunció nuevos puestos en el país tras confirmarse su llegada. Así puede aplicar.

Vacantes empleo Tesla.
Foto: AFP

octubre 31 de 2025
06:58 a. m.
Luego de meses de rumores y movimientos estratégicos, se confirmó la llegada oficial de la emblemática compañía de Elon Musk, Tesla, a Colombia.

De acuerdo con las informaciones, el debut oficial de Tesla en el mercado colombiano tendrá lugar en noviembre de 2025, en el marco del Salón Internacional del Automóvil en Corferias, Bogotá.

El plan del gigante de la industria incluye el despliegue de su reconocida infraestructura de Supercargadores, el desarrollo de sistemas de almacenamiento de energía y el establecimiento de servicios postventa especializados.

Ofertas de empleo de Tesla para trabajadores colombianos

Además de ello, la marca llegó con oportunidades laborales en principales ciudades como Bogotá y Medellín. Entre las ofertas publicadas, se encuentran los cargos como Gerente de Cuenta de Distribución de Servicios (Bogotá) y Técnico de Servicio (Medellín).

Además de estas, la marca dio a conocer otras oportunidades mediante la red LinkedIn.

Para estos cargos, la compañía requiere a profesionales con mínimo 3 años de experiencia en el sector de gestión y operación de almacenes o centros de distribución en el ámbito de la logística, que incluye el almacenamiento, mantenimiento y manipulación de bienes.

Reconocida marca en Colombia da golpe en el mercado con híbrido que vale menos de 100 millones
RELACIONADO

Reconocida marca en Colombia da golpe en el mercado con híbrido que vale menos de 100 millones

El aspirante debe tener manejo de inglés fluido y por supuesto el idioma nativo, español.

Todas las vacantes puede encontrarlas mediante este link: https://www.linkedin.com/jobs/search/?currentJobId=4306876235&f_C=15564%2C240767&geoId=92000000&keywords=colombia&origin=COMPANY_PAGE_JOBS_KEYWORD

Carros de Tesla más vendidos a nivel mundial

El modelo más vendido de Tesla a nivel mundial es el Model Y, el cual fue el coche más vendido globalmente en 2023 y 2024. El Model 3 ha sido el segundo modelo más vendido en 2023, posicionándose también como uno de los 10 vehículos más vendidos en general, según algunas fuentes.

En Colombia, los precios de los Tesla en Colombia varían significativamente según el modelo, el año y si es un vehículo nuevo o usado, pero oscilan aproximadamente entre $210 millones y más de $600 millones de pesos colombianos.

El modelo más económico que se ha visto es el Model 3, y los más caros suelen ser los Model X o la nueva Cybertruck, que puede superar los $500 millones.

