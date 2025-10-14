Vehículos en Colombia subirían de precio a partir de octubre por nuevo impuesto: estas son las marcas

Durante este 2025, el sector automotor ha tenido un importante crecimiento en materia de ventas en el país. Tan solo en el último mes de septiembre, uno de los mejores del último tiempo se lograron.

Según un informe de la ANDI y Fenalco, hubo un crecimiento del 45,2% frente al mismo mes de 2024, posicionándolo como el mes con mayor volumen de ventas de vehículos nuevos en lo que va del año.

Ahora bien, la misma industria podría tener un pequeño golpe en las ventas tras confirmarse el nuevo impuesto que tendrán algunos vehículos. Lo anterior fue adoptado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y pondrá fin al acuerdo de “cero arancel” con Brasil, de donde llegan miles de carros al país.

¿Qué vehículos tendrían este nuevo impuesto en las ventas?

Desde el pasado 13 de octubre, los vehículos importados desde Brasil han perdido los beneficios arancelarios que mantenían bajo un acuerdo comercial, lo que se traduce en un incremento potencial de hasta el 16,1% en su precio final para el consumidor.

La medida surge tras la decisión del Gobierno colombiano de no renovar el cupo de 'cero arancel' que permitía la importación de hasta 50.000 vehículos anuales desde el gigante suramericano sin mayores gravámenes.

A partir de ahora, los automóviles ensamblados en Brasil deberán pagar un arancel del 16,1%, una cifra que, de no obtenerse algún certificado de origen alternativo, podría incluso escalar hasta el 35% en casos específicos.

Este ajuste tarifario afecta a una porción considerable del parque automotor nuevo en el país. Según cifras del sector, Brasil ha sido un proveedor clave para Colombia, representando cerca del 20% de los vehículos importados en 2024. Marcas con una fuerte presencia de modelos brasileños en su portafolio serán las más afectadas.

Entre las referencias más vendidas y que se anticipa que verán un incremento en su costo, se destacan: