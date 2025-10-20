Ventas digitales en Halloween 2024 aumentaron 40 % gracias al marketing de influenciadores

Según Fenalco, el 73 % de los colombianos participa en actividades relacionadas con esta celebración, y durante 2024 las ventas digitales crecieron un 40 %. Este auge, impulsado por campañas creativas y el marketing de influencia, demuestra cómo las marcas aprovechan la temporada para conectar con sus audiencias y multiplicar sus resultados en línea.

Halloween, una oportunidad dorada para las marcas en Colombia

Las fechas estacionales como Halloween se han convertido en momentos clave dentro del calendario comercial. De acuerdo con Connectif, más del 30 % de las ventas anuales en canales digitales se concentran en temporadas especiales. Este fenómeno revela que las estrategias de marketing digital y contenido tienen un papel crucial para captar la atención de consumidores cada vez más activos en plataformas online.

En 2024, Tiendanube registró un incremento del 40 % en las ventas digitales relacionadas con Halloween frente al año anterior, con un gasto promedio de $115.326 por persona. Este comportamiento, impulsado por el entusiasmo cultural de la fecha, convierte al 31 de octubre en un escenario ideal para campañas de alto impacto.

El marketing de influencia, protagonista del crecimiento digital

Karen Carreño, CEO de Match Agency, señala que Halloween ofrece un entorno especialmente favorable para el influencer marketing. “Las audiencias están más dispuestas a interactuar con contenido temático y creativo. Las marcas deben aprovechar formatos cortos como Reels y TikToks, que lideran el alcance y la interacción”, explica.

Según Carreño, los contenidos que combinan humor, efectos especiales, microhistorias y el uso de inteligencia artificial destacan entre las tendencias que dominaron la temporada 2024. Estas narrativas no solo capturan la atención, sino que fortalecen la conexión emocional entre las marcas y los consumidores.

Estrategia, creatividad y autenticidad: las claves del éxito

El éxito de una campaña no depende únicamente del presupuesto. La experta recomienda a las marcas planificar con anticipación, idealmente desde agosto, para producir piezas de calidad y coordinar a los creadores de contenido. Además, enfatiza en la importancia de permitir libertad creativa a los influenciadores, ya que la autenticidad es el factor que más valora la audiencia.

Las industrias de consumo masivo, tecnología, entretenimiento, moda y belleza fueron las que mejor capitalizaron el potencial de Halloween 2024. Su apuesta por narrativas colaborativas y experiencias integradas en redes sociales les permitió dominar la conversación digital durante la temporada.

Casos de éxito que marcan tendencia en Latinoamérica

Un ejemplo destacado fue la campaña Fanta x Beetlejuice desarrollada por Match Agency en Perú y Ecuador. Con solo 13 creadores, la iniciativa alcanzó más de 1,7 millones de usuarios y 2,3 millones de visualizaciones, logrando un nivel de interacción del 7 %. Esta cifra supera ampliamente los promedios del mercado, que según Influencer Marketing Hub y Rival IQ se sitúan entre el 3 % y el 5 %.

Halloween: creatividad y conexión en el centro del marketing

Halloween reafirma que la relevancia de las marcas no depende solo de la promoción, sino de su capacidad para interpretar el contexto cultural y generar vínculos significativos. Cada temporada especial representa una oportunidad para innovar y conectar con las audiencias desde la creatividad, el entretenimiento y la autenticidad.

El marketing de influencia no solo impulsa las ventas, sino que también consolida relaciones duraderas entre las marcas y los consumidores, demostrando que en la era digital, la mejor estrategia es aquella que logra emocionar y contar historias que la gente quiera compartir.