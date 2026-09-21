¿La JEP ha cumplido con las víctimas de las Farc? Esto dicen quienes las representan

La propuesta de trasladar $100.000 millones del presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a la Rama Judicial abrió nuevamente el debate sobre el funcionamiento de este tribunal y los resultados que ha entregado a las víctimas del conflicto armado.

La iniciativa fue planteada por el senador Enrique Gómez y cuenta con el respaldo del Gobierno. El dinero sería destinado al Consejo Superior de la Judicatura para fortalecer la justicia ordinaria.

Mientras la JEP advierte que una reducción de recursos puede comprometer su operación, la protección de víctimas y testigos y el desarrollo de audiencias, organizaciones de víctimas cuestionan si el presupuesto asignado durante estos años se ha traducido en resultados concretos.

Uno de esos sectores es la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc.

¿La JEP ha cumplido con las víctimas de las Farc?

Sebastián Velázquez, representante legal de esa organización, aseguró en Noticias RCN que considera necesario revisar el funcionamiento de todas las entidades públicas en medio de la situación fiscal del país.

Según Velázquez, la discusión presupuestal no debería ser exclusiva de la JEP y, en su opinión, el tribunal también debe evaluar los resultados alcanzados durante sus años de funcionamiento.

Si se ha logrado justicia en estos 10 años, pues muy poca y con unos mínimos que no creemos que se están cumpliendo.

El representante de las víctimas sostuvo además que la JEP debe asumir una autocrítica y ajustar su funcionamiento a los recursos disponibles.

¿Qué dicen las víctimas?

Uno de los principales reclamos planteados por Velázquez está relacionado con lo que, según su organización, todavía estaría pendiente en materia de justicia y reparación.

El representante aseguró que las víctimas que acompaña consideran insuficientes los avances en aspectos como la entrega de bienes, la búsqueda de personas desaparecidas y el esclarecimiento de la verdad.

No hay unos mínimos de justicia, que no entregaron los bienes, que no entregaron las personas desaparecidas, que su aporte de verdad no es pleno, exhaustivo y detallado.

Estas afirmaciones corresponden a la posición de la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC y no constituyen por sí mismas una evaluación institucional independiente sobre el desempeño de la JEP.

Expertos cuestionan a la etapa decisiva de la JEP

La JEP ha defendido que se encuentra entrando en una fase determinante, especialmente por el avance hacia etapas de juzgamiento y sanción. Sin embargo, Velázquez cuestionó que el argumento de una “etapa decisiva” se utilice después de varios años de funcionamiento.

En su opinión, el tribunal recibió información de la Fiscalía y de organizaciones sociales que documentaba hechos cometidos durante el conflicto y, por ello, considera que los procesos deberían haber avanzado con mayor rapidez.

También cuestionó las sanciones propias que contempla la justicia transicional y los costos asociados a su cumplimiento.