Se reveló el top 3 de países de América Latina con más visas de Estados Unidos negadas: ¿está Colombia?

Estados Unidos es uno de los destinos más apetecidos para los turistas por los planes que ofrece, el prestigio internacional que tiene, la innovación que siempre demuestra y la estabilidad que lo caracteriza.

Sin embargo, para ingresar a esa nación, se les solicita una visa a la mayoría de los ciudadanos de los otros países.

De hecho, por ahora, a excepción de Chile, todas las personas nacidas en los otros países de América Latina necesitan solicitar una visa ante la Embajada de Estados Unidos para viajar a esa parte del mundo.

Y, en medio de esa coyuntura, la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de los Estados Unidos realizó un estudio y, basándose en las cifras del 2024, reveló cuáles son los tres países latinoamericanos en los que más se han negado visas.

¿Colombia hace parte de ese top 3 de países con más porcentaje de visas rechazadas en América Latina? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Este es el top 3 de países de América Latina con más visas de Estados Unidos rechazadas

El estudio de la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que se llevó a cabo con datos hasta el último mes del 2024, informó que en Nicaragua, Cuba y Haití es donde más se han negado visas estadounidenses.

Los porcentajes son los siguientes:

Nicaragua: 59%.

Cuba: 52%.

Haití: 47%.

Este análisis se basa en las solicitudes de las visas B-1 y B-2, que son las aptas para realizar negocios, asistir a conferencia o dedicarse a planes turísticos.

¿Y qué posición ocupa Colombia en cuanto al rechazo de visas de Estados Unidos?

En el estudio del Departamento de Estado de los Estados Unidos se detectó que Colombia no está en el top tres, pero sí hace parte del top 10 de los países de América Latina con más visas rechazadas.

Exactamente, Colombia ocupa la posición 10, con un porcentaje de rechazos del 26%.

Mientras tanto, Uruguay es al país latinoamericano al que más le conceden visas de Estados Unidos, con un porcentaje de rechazos de tan solo el 10%.

Posteriormente, le sigue Argentina con un porcentaje del 12% y Costa Rica con el 14%.