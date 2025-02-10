Embajada de Estados Unidos aclaró que pasará con citas de visas en Colombia

Desde el pasado miércoles 1 de octubre, el precio de la visa americana incrementó en gran medida para los ciudadanos colombianos que desean solicitarla. De acuerdo a lo conocido, el valor del trámite pasó de 185 a 435 dólares, alrededor de 1.694.351 pesos.

Ante este cambio, varios usuarios en redes sociales aseguraron que este trámite no se ha podido realizar, pues no estaban siendo asignadas nuevas citas para los que desean tramitar el documento.

“No hay citas disponibles en este momento. Por favor vuelva a revisar en unos pocos días, ya que la sección consular abrirá más citas”, se leyó en el mensaje.

Embajada de EE.UU. dio respuesta sobre cita de visa

Además de la no disposición de citas, la embajada aseguró que algunos servicios, como pago de aranceles de visa y asignación de citas consulares en el país, se encontraban suspendidos temporalmente.

No obstante, la misma entidad diplomática explicó que, a pesar de la situación con el Gobierno Central estadounidense, la atención se sigue prestando.

“Los servicios programados de pasaportes y visas continuarán durante el periodo de interrupción de asignaciones presupuestarias en Estados Unidos, según lo permita la situación”, dijo la embajada a través de sus redes sociales.

Además de ello, la embajada informó que cualquier duda que se tenga sobre trámites de visado o reclamo de pasaportes se mantiene en los tiempos inicialmente informados.

Trámite para sacar la visa a EE.UU.

Para solicitar una visa, los pasos básicos son: