Luz Stella Murgas asume la presidencia de la ANDI

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) anunció la elección de Luz Stella Murgas como su nueva presidenta. La determinación fue adoptada por la Junta de Dirección General de la organización, luego de conocer los resultados del proceso de búsqueda y evaluación de los aspirantes al cargo.

La selección estuvo a cargo de una comisión que presentó ante la Junta un informe con el análisis de los diferentes candidatos. El procedimiento contó con la participación de las instancias correspondientes de la Asociación y tuvo como propósito identificar el perfil que respondiera a las prioridades actuales del gremio empresarial.

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Con este nombramiento, Murgas asumirá la responsabilidad de representar al sector productivo colombiano y encabezar una agenda orientada a fortalecer el entorno económico y las condiciones para el desarrollo de las empresas en el país.

Competitividad y crecimiento económico, entre los principales desafíos

Uno de los asuntos centrales de su gestión será contribuir a mejorar la competitividad de Colombia. Para ello, tendrá que impulsar iniciativas que favorezcan la productividad, estimulen la inversión y permitan ampliar las oportunidades de generación de empleo formal.

Estos objetivos se enmarcan en los desafíos que enfrenta el empresariado nacional para mantener su capacidad de crecimiento y aportar al desarrollo económico. En ese escenario, la ANDI tendrá un papel relevante en la interlocución con el Gobierno y otros sectores que participan en la construcción de políticas públicas.

El papel de la ANDI en la agenda empresarial del país

La nueva presidenta también tendrá entre sus responsabilidades defender los principios que orientan a la Asociación, entre ellos la libertad de empresa, el respeto por las instituciones y el desarrollo sostenible.

Otro de los frentes de trabajo será fortalecer los espacios de diálogo entre el sector público y el privado, así como promover acuerdos que permitan avanzar en asuntos económicos y sociales de interés nacional.

La gestión de Murgas estará enfocada, además, en consolidar la participación del empresariado en las discusiones sobre el rumbo económico de Colombia, con una agenda que integre crecimiento, inclusión social y sostenibilidad.

Su llegada a la presidencia de la ANDI abre una nueva etapa para el gremio, que tendrá el reto de mantener su representación empresarial y contribuir a la construcción de condiciones favorables para la actividad productiva y la generación de oportunidades en el país.