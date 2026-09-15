Junta de Ecopetrol, el verdadero poder que define el futuro de la empresa

La renuncia de Juan Carlos Hurtado Parra a la presidencia encargada de Ecopetrol, ocurrida anoche tras la filtración de un audio de 43 minutos que lo vincularía con presuntas influencias en cargos y contratos, marca el inicio de una jornada clave para la compañía. Hoy, la Asamblea Extraordinaria de Accionistas elegirá la nueva Junta Directiva que estará en funciones hasta el año 2029.

“La joya de la corona” en crisis

El exviceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño calificó como “lamentable” el manejo de la empresa en los últimos años. Recordó que en 2022 Ecopetrol alcanzó utilidades cercanas a los 30 billones de pesos, pero que “hubo un desgreño administrativo, unos problemas grandísimos de corrupción” que deterioraron su valor.

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Según Londoño, la prioridad ahora es recuperar la confianza y aprovechar el contexto internacional: “Estamos en un momento en el que el precio del petróleo está por encima de los 100 dólares… hay que manejarla bien, porque tiene que ser la caja para todos los colombianos”.

Junta independiente y con carácter

El exfuncionario subrayó que la Junta Directiva es el verdadero centro de poder en Ecopetrol: “El Presidente de la República no nombra al presidente de la compañía, lo nombra la Junta Directiva”. Añadió que este órgano define el plan de inversiones, el presupuesto y las metas de crecimiento, por lo que debe recuperar su independencia y dejar de estar “politizada”.

“Ecopetrol está para generar utilidades, no está para hacer políticas públicas”, enfatizó Londoño, quien insistió en que la nueva Junta debe ser “lo suficientemente fuerte” para frenar decisiones que afecten el valor de la compañía y concentrarse en lo que sabe hacer: explorar y explotar hidrocarburos.