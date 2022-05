Detalles del trámite de acción popular que busca suspender al registrador Vega

Continúa el trámite de la acción popular que busca la suspensión del Registrador Nacional, Alexander Vega, por las irregularidades de las elecciones legislativas del pasado 13 de marzo.

Declaración del expresidente Andrés Pastrana

Así, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el expresidente de la República, Andrés Pastrana, volvió a cuestionar si hubo reuniones previas a los comicios pasados entre Indra y Gustavo Petro

“La preocupación que estoy diciendo es por qué Petro solicita una reunión con Indra, que consolida y divulga los votos y está en el escrutinio”, dijo el exmandatario.

Para el expresidente Pastrana han sido insuficientes las explicaciones que ha entregado el Registrador Nacional, pues pidió información y pruebas sobre los viajes de Vega cuando era magistrado del Consejo Nacional Electoral, en el año 2019.

“El registrador estuvo con Indra o no, no escondamos al registrador, por qué el registrador no contesta si estuvo o no con Indra, y si estuvo o no ese viaje”, continuó Pastrana.

Petición del presidente del Senado

En el marco de la acción popular en contra de Alexander Vega, el presidente del Senado, Juan Diego Gómez, insistió en que debe existir un registrador ad hoc para garantizar las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo.

“Mientras el software lo perfilan, este escoge aleatoriamente los testigos perfilados para que haya mesas donde existan únicamente testigos de un solo partido electoral”, precisó.

Así las cosas, el magistrado Lasso seguirá escuchando los testimonios de candidatos presidenciales, testigos y el expresidente Álvaro Uribe, como parte de la acción popular que busca suspender al Registrador Nacional.