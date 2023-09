Exmilitares y expolicías como gestores de seguridad en Bucaramanga: propuesta de Horacio José Serpa

El candidato a la Alcaldía de Bucaramanga Horacio José Serpa cuenta con la bendición del jefe del Partido Liberal y expresidente César Gaviria, de Cambio radical y del partido Marcha, pero asegura que creó una coalición llamada ‘Serpa la Gente’ para escuchar las necesidades de los bumangueses. Por ello, uno de los primeros temas para hablar es el de la inseguridad en la ciudad. Afirma que los policías no son suficientes por lo que tiene una propuesta que ha sonado mucho: crear un equipo de gestores de seguridad

“Donde pudiéramos invitar a exmilitares a expolicías, ojo, estos son ciudadanos, son gestores ciudadanos que acompañen a la fuerza pública, a la Policía, al Ejército, a los estamentos de lo público del Estado en la vigilancia y el mantenimiento del orden de la ciudad”, explicó.

Las propuestas de Horacio Serpa contra la delincuencia en Bucaramanga

El candidato propone una toma de lo que llama territorios vedados en lo que se encuentran las bandas criminales y el tráfico de drogas.

“Con la Policía, hay que llamar al Ejército, Fiscalía, Bienestar Familiar porque están instrumentalizando a jóvenes menores de edad, Migración Colombia porque hay mucho extranjero vinculado a estas bandas delincuenciales”.

Agrega tres puntos más con los que espera combatir a las bandas criminales. “Integración con frentes de seguridad, con empresas de vigilancia. Hay que buscar ser preventivos (…) si hay unos buenos frentes de seguridad que funcionan en los barrios integrémoslos a la red de la fuerza pública para impedir que se cometan delitos”

Un plan de recompensas robusto para que el ciudadano “sea capaz de delatar en dónde están esos delincuentes y para que también le diga a la fuerza pública, a la Alcaldía, cuáles son los planes criminales que ellos van a hacer en las próximas horas o en los próximos minutos”. Y finalmente, tecnología de punta. Cámaras de reconocimiento facial que permitan judicializar a los delincuentes.

¿Qué hacer con la movilidad en Bucaramanga?

Otro tema que preocupa a los ciudadanos es el sistema Metrolínea, que desde hace 13 años está funcionando a media marcha, no hay buses ni cobertura suficiente.

“Metrolínea es un sistema fracasado, se pensó para 350.000 usuarios y hoy en día no transporta más de 35.000, es un desastre. Hay estaciones completamente abandonadas, portales abandonados y esto ha fracasado literalmente no tiene más de 20 buses en funcionamiento, entonces no hay rutas, no hay frecuencias, es inseguro no hay confort, no se siente la gente tranquila ingresando al sistema de transporte de la ciudad que debería funcionar correctamente”.

La propuesta de Serpa para solucionar este problema de movilidad es que haya un agente gestor. “Sentarse con los cuatro alcaldes del área metropolitana, con el gobernador, el Gobierno Nacional en una mesa técnica (…) que cada uno se comprometa con recursos económicos (…) vamos a recuperar la infraestructura, sí, pero eso vale, plata y ahí tiene que haber una gran mesa técnica”.

Resaltó que es necesario hacer un gran plan de infraestructura que además de permitir avanzar en obras, ayude a generar empleo formal.

“Es que Bucaramanga no volvió a hacer una gran obra después del viaducto de la novena y ese se lo entregaron a la ciudad hace unos ocho o diez años, eso es triste y eso es lamentable y mientras Bucaramanga se dedicó a pelear, los dirigentes, los políticos, los líderes, los que tienen que sacar el pecho por la ciudad se dedicaron a pelear y a insultarse otras ciudades de Colombia, otros departamentos nos pasaron por encima (…) tenemos que tocar puertas en el Gobierno Nacional para que nos ayuden a financiar muchas de esas obras y tocar puertas en el Gobierno departamental y por supuesto la Alcaldía también hacerlo propio y es meterse la mano al bolsillo”.

¿Qué pasó con Rodolfo Hernández? ¿Se arrepintió de votar por él en segunda vuelta?

“Al parecer Rodolfo nos dejó colgados de la brocha. Rodolfo era el candidato que debía terminar ejerciendo la oposición al candidato Petro, pero en segunda vuelta se escondió, se fue del país, no fue a los debates, se quedó callado como si hubiera desactivado su campaña y entonces hoy tenemos un país con muchísima incertidumbre, con demasiados problemas y sí, claro, hay un sinsabor, pero la otra opción era Petro, entonces, pues yo terminé votando en ese momento por Rodolfo”.

¿Y la relación con Miguel Ángel Sánchez?

“Miguel Ángel y yo hoy en día estamos bastante cercanos. Él es el jefe de debate de este equipo es un buen amigo, hace veinte y pico de años trabajamos juntos dentro del Partido Liberal y estamos trabajando como coequiperos, la verdad estamos haciendo un equipo maravilloso”.

El Tablero de Candidatos En La Redacción