¿Cuándo son las elecciones locales? La mayoría de encuestados no sabe, según Tracking RCN

La participación electoral es uno de los retos en Colombia durante cada elección. Por eso, el Tracking RCN, a través de la encuesta en alianza con la consultora GAD3, preguntó "¿Sabría decirme cuándo son las próximas elecciones locales y regionales en Colombia?"

Los resultados son desfavorables. En Bogotá, 61,1% acierta la respuesta y 38,9% no sabe. En Medellín, los porcentajes son similares: 61,9% no sabe y 38,1% sí. En Cali, aumenta ligeramente el desconocimiento: 65,7% no sabe y 34,3 sí sabe cuándo son las elecciones regionales.



#ColombiaElige 🇨🇴🗳 #TrackingRCN Noticias RCN publica los resultados en alianza con GAD3 Colombia: elecciones locales, situación del país, gestión de mandatarios e intención de voto en Bogotá y otras ciudades. Conozca los resultados en Noticias RCN▶️https://t.co/7KK13rSf8q — Noticias RCN (@NoticiasRCN) September 10, 2023

El panorama en Barranquilla es alentador frente al conocimiento de la fecha de las elecciones, comparado con las anteriores ciudades: 53,7% no sabe, pero el 46,3% de los encuestados sí. Y en Bucaramanga, el panorama va en el la misma línea: 56,0% no sabe y 44,0% sí.