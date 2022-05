Se acercan las elecciones presidenciales y aún no hay firma internacional para la auditoría

Tan solo restan 10 días para las elecciones presidenciales y aún no se ha contratado una firma internacional para que haga la auditoria de los comicios que se llevarán a cabo el próximo 29 de mayo. Esto, después de las irregularidades que se presentaron la pasada jornada electoral legislativa del 13 de marzo.

Y es que este asunto parece no tener un final feliz, pues este miércoles una firma alemana declinó su candidatura al manifestar que tenía otras prioridades, y que no aceptaba por el poco tiempo que queda para las elecciones; sin embargo, la historia detrás de la decisión es que las firmas están siendo postuladas por responsables regionales y no por determinación propia.

Así la situación, el Consejo Nacional Electoral convocó un comité de seguimiento en el que ingenieros del Consejo y la Registraduría evalúan más opciones; no obstante, el CNE fue claro al informar que el tiempo es muy corto para la selección de la auditoría que quieren contratar.

“Estamos en el proceso de selección de la empresa internacional, el tiempo es muy corto para hacer un proceso de selección para el tamaño de la auditoría que nosotros pretendemos, porque no es solo una auditoria preventiva, sino una auditoria forense”, dijo César Augusto Abreo, presidente del CNE.

Desembolso de dinero par la auditoría internacional

Vale recordar que, el pasado 2 de mayo, el ministerio de Hacienda giró la suma de 3 mil 277 millones de pesos para contratar la firma auditora que garantice las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo.

Estos recursos fueron entregados a la Registraduría Nacional y el CNE será el encargado de elegir la firma auditora para la celebración de los comicios.