“Si nos unimos quienes defendemos la democracia, podemos ganar en primera vuelta”: Fico Gutiérrez

Noticias RCN habló en exclusiva con Federico Gutiérrez, ganador de la consulta Equipo por Colombia, quien se refirió a su victoria en las urnas este domingo 13 de marzo y a sus objetivos como candidato presidencial.

“Nosotros acordamos en nuestra Coalición Equipo por Colombia que, quien ganara la consulta, quedaba en libertad de elegir la fórmula vicepresidencial, sea de afuera o de adentro de la Coalición… Me voy a tomar unas horas o unos días para tomar la decisión”, dijo.

Y añadió: “Lo que necesitamos es unir diferentes sectores, esto no es temas de discusión de egos, es como preservamos democracia. Aquí no ganó una persona, ganó una idea, la democracia, las libertades”.

Alianzas con otros partidos políticos

Sobre las futuras alianzas como candidato a la Presidencia, ‘Fico’ no dio nombres exactos, pero dejó claro que está abierto a todo aquel que quiera darle prioridad a la democracia.

“Tengo la capacidad de unir a Colombia, tuvimos 2.160.000 votos, dentro de una candidatura cívica ciudadana independiente, me fui a las calles, me recorrí las regiones y le planteé los temas al país. Aquí lo que está en juego es la democracia y las libertades”.

“El país no puede caer en manos de proyectos populistas autoritarios. Voy a sumar muchos sectores, la discusión en Colombia no es de izquierda, derecha o centro, el centro que le importa a la gente es que en el centro de la mesa estén las tres comidas del día, que cuando vaya al centro de Bogotá, Cali o Barranquilla no lo roben o no lo maten por robarle el celular o la bicicleta. Me voy a concentrar en cómo combatir la pobreza, en cómo vamos a garantizar seguridad, en la educación de nuestros jóvenes… Voy a buscar unir muchos sectores, recibo este triunfo con humildad, respeto, pero con una responsabilidad inmensa”, precisó.

Asimismo, Gutiérrez confirmó que seguirá recorriendo el país para dar a conocer sus ideas y poder lograr el objetivo que tanto quiere: la Presidencia.

“Seguiré recorriendo el país, así ganamos y así lo vamos a hacer, yo vengo de región, de Antioquia, fui alcalde de Medellín, soy un montañero que ha recorrido las regiones del país, voy a trabajar desde las regiones, en cada rincón de Colombia, buscando soluciones, así me van a ver gobernando… Una vez ganemos la Presidencia no voy a estar en el Palacio como si fuera un príncipe o un rey, la gente me va a ver resolviendo los problemas en los barrios, en la calle”, señaló.

Y continuó: “Si nos unimos quienes defendemos democracia y libertades podemos llegar a ganar en primera vuelta, si nos desprendemos todos de egos e individualismos”.

Por último, Gutiérrez afirmó que está dispuesto a dialogar con otros sectores políticos como el Centro Esperanza, de Sergio Fajardo, a quien triplico en votos en las recientes elecciones.

“Esta es mi primera candidatura presidencial, estoy enfrentando a quienes son los ganadores del Pacto Histórico que es Petro y de la Centro Esperanza que es Fajardo, ellos tienen casi un 100% de reconocimiento, yo estoy en un 40%, y así tripliqué en votación a Sergio Fajardo… El riesgo aquí es este señor de extrema izquierda que pone en riesgo la democracia y las libertades, y lo voy a enfrentar en los debates con ideas y en democracia lo vamos a ganar, para que el país crezca económicamente”, finalizó.

