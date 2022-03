El fuerte ataque de Ernesto Gómez a Gustavo Petro en debate presidencial

El candidato presidencial Enrique Gómez vuelve a estar en el foco de los debates, con respuestas contundentes que representan su posición de derecha, especialmente dirigidas al representante de izquierda Gustavo Petro. En la discusión presidencial llevada a cabo este martes, en la Universidad Externado, fueron expuestas las políticas de planeación enfocadas especialmente a la juventud, en la que participaron además, los candidatos Luis Pérez, John Milton Rodríguez e Íngrid Betancourt.

Uno de los temas a discusión en el debate, fueron las propuestas de campaña hacia el mejoramiento de ICETEX, y la viabilidad que se le podía otorgar no sólo a la entidad sino a la problemática de deserción estudiantil. Al respecto el candidato por el Pacto histórico aseguró que en su Gobierno se condonarán becas en la totalidad, o sea, que quienes finalicen sus materias de estudio y se gradúen no pagarán el crédito.

Inmediatamente en una réplica Gómez, le recalcó: “Los problemas graves del país no se pueden solucionar regalándole plata a la gente Petro”, y le reprocho que su propuesta no solucionaba el déficit de cartera del ICETEX, y además no garantizaba una continuidad a los estudiantes.

Para el líder del Movimiento de Salvación Nacional el problema de fondo radica en la mala calidad de la educación, la insatisfacción de los jóvenes por los programas académicos, es la verdadera razón que genera un abandono a la academia y por eso propone una reforma al sistema de educación y la modernización de programas obsoletos de las entidades educativas.

Además, para la candidata Íngrid Betancourt la problemática también requiere soluciones de género, según expone la depresión en el ámbito universitario se da en mayor medida en las mujeres por lo que en su gobierno creará canales de acción y apoyo eficaces, tanto en la formación de pregrado, como en la primaria y secundaria.

Otro punto de polémica: la igualdad de género

Al respecto del eje temático, se hicieron varias preguntas sobre la hoja de ruta que tendrían los Planes de Gobierno para implementar estrategias que combatan la brecha salarial, y de titulación y tenencia de tierra entre hombres y mujeres. Betancourt, quien basa su campaña en la defensa de los derechos de las mujeres, aseguró que ella dará prioridad a este grupo de la población, especialmente en el esquema de devolución de tierras.

En una respuesta breve también Gómez la invitó a basar las políticas de tierra de forma equitativa, “no se puede preferir a unos sobre otros, de acuerdo con los patrones de violencia”, y recordando que el Estado debe tomar las decisiones en función de la mayor parte de la ciudadanía, sin más discriminación.