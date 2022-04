"La información está parcializada": candidato Enrique Gómez sobre el caso de Putumayo

En los últimos días, el operativo militar en Putumayo ha sido uno de los temas que mayor polémica ha generado en el país debido a diferentes versiones que circulan sobre el caso. En candidato presidencial Enrique Gómez se refirió en una entrevista sobre este.

El operativo tuvo lugar en el municipio de Puerto Leguízamo, donde 11 personas fallecieron, y según reportan, serían miembros de las disidencias de las Farc.

Los medios El Espectador, Vorágine y la Revista Cambio publicaron una investigación conjunta sobre lo ocurrido en el operativo realizado por las Fuerzas Armadas. Ante esto, el candidato por el movimiento Salvación Nacional expresó su escepticismo sobre la investigación periodístico.

“Los medios de comunicación no son juzgados ni jueces de los valientes hombres que componen las Fuerzas Armadas. hay unos procedimientos legales y unas pruebas por practicar, el derecho al debido proceso le cabe a la institución (...) la información no ha sido validada y es claramente parcializada, esa no es forma de tratar a nuestras instituciones (...) mucha de la prensa ha asumido las banderas del narcotráfico”, sostuvo el candidato en diálogo con La W.

Defensa a las Fuerzas Armadas

Por otro lado, defendió el proceder de los militares en el operativo, señalando que está "seguro de que el Derecho de Operaciones que se aplica desde el Ministerio de Defensa va a demostrar los pasos, decisiones y validaciones para la operación”.

"Desde la administración de Juan Manuel Santos se desmontó la capacidad operativa de las fuerzas militares en un proceso intencionado y dirigido a poner a nuestras fuerzas a operar con un pie en el cementerio y el otro en la cárcel (...) es una organización criminal la que convoca a los campesinos, no vi a Molano (el periodista Alfredo Molano de revista Cambio) hablando sobre la esclavitud cocalera en el Putumayo. Se parte de la premisa de que nuestras fuerzas han operado de manera equivocada”, remarcó.