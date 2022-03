Alicia Silva, fórmula de vicepresidencial de Zuluaga, se desmarca del Centro Democrático

La semana pasada, el candidato presidencial del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, anunció a Alicia Eugenia Silva como su fórmula vicepresidencial de cara a las elecciones de mayo. Silva ha tenido considerable trayectoria en la política colombiana. Es doctora en Desarrollo Económico y Sociología Rural de la Universidad de Wisconsin, cuenta con una maestría en Economía de la Universidad de Stanford y Psicóloga de la Universidad de Boston.

Silva fue secretaria de Gobierno, jefe de debate y jefe de gabinete en las dos ocasiones que Antanas Mockus fue alcalde mayor de Bogotá (1995-1997 y 2001-2004).

Asumió como alcaldesa encargada de Bogotá desde el 24 de diciembre de 1996 hasta el 12 de enero de 1997, debido a que Mockus se ausentó por motivo de vacaciones.

Sin embargo, pese a ser la fórmula del candidato del Centro Democrático, Alicia Silva declaró que ella "no es miembro de ningún partido", y que tampoco se va a vincular al movimiento de Zuluaga.

"No quiero ser miembro del Centro Democrático, dije que no. Yo militante nunca he sido.(...) Me preguntaron, ¿usted es miembro de algún partido?, yo dije que de ninguno. ¿Se va a vincular al Centro Democrático? Dije no. Yo quiero llevar a esta campaña unos debates que se vuelven indispensables en lo que estamos viviendo en este momento", declaró en una entrevista con Blu Radio.

¿Quién es Óscar Iván Zuluaga?

Óscar Iván Zuluaga nació en Pensilvania, departamento de Caldas en 1959. Está casado con Martha Ligia Martínez y tiene tres hijos. Estudió economía en la Universidad Javeriana y tiene un máster en finanzas de la Universidad de Exeter en Inglaterra.

Se ha desempeñado como concejal, alcalde, senador, ministro consejero de la Presidencia y Ministro de Hacienda. Fue candidato presidencial por el Centro Democrático para las elecciones de 2014 en las que perdió en segunda vuelta contra Juan Manuel Santos.

Luego, fue nombrado director nacional del partido en el que, según señaló, “lideró la consolidación del Centro Democrático en cada uno de los departamentos”.