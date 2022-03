Francia Márquez a Gaviria: “Yo no puedo ser la excusa de una decisión que ya había tomado”

El Partido Liberal rompió diálogos con Gustavo Petro, después que el expresidente César Gaviria tomara la decisión de considerar como ataques algunas declaraciones de Francia Márquez.

Durante el anunció de la fórmula vicepresidencial del candidato Gustavo Petro, Francia Márquez se refirió al expresidente durante su discurso, lo que él habría considerado como una ofensa:

Tras la decisión del Partido Liberal de darle la espalda a la coalición del Pacto Histórico, la activista social y fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro aseguró:

Para Francia Márquez el anuncio del Partido Liberal quiso opacar la noticia de que por primera vez una mujer afrodescendiente podría ser vicepresidenta, esto ante el planteamiento del expresidente Gaviria sobre su intervención.

“Yo no dije nada que este país no sepa y no dije nada que no sea verdad”, dijo.