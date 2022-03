De las propuestas a las polémicas: lo más candente del Gran Debate

El Gran de Debate de Noticias RCN fue el espacio en donde gravitaron las propuestas y preocupaciones de país de cara a las elecciones presidenciales; sin embargo, también hubo tiempo para las polémicas, pues hubo un rifirrafe entre candidatos y también aumentó la temperatura con la no presencia de Gustavo Petro, quien fue tema de conversación.

Así, uno de los primeros temas abordados por los cuatro aspirantes presentes (Sergio Fajardo, Enrique Gómez, Ingrid Betancourt y Federico Gutiérrez) fue la polémica por los resultados electorales del pasado 13 de marzo y la conveniente permanencia del registrador en el cargo, pues desde el preconteo, diferentes partidos han denunciado posible fraude electoral.

“Es responsabilidad de este Gobierno, el registrador tiene que renunciar, no es el árbitro que nos da garantías a nosotros para poder participar de manera transparente”, dijo en primer lugar Sergio Fajardo.

Por su parte, Federico Gutiérrez, aseguró “yo como candidato a la Presidencia exijo que exista transparencia absoluta en los comicios”.

Mientras tanto, Enrique Gómez comunicó que es un funcionario que fracasó en su misión esencial, razón por lo cual debe renunciar; mientras que Ingrid Betancourt aseguró que un cambio de registrador no le sentaría bien al país en época electoral.

Rifirrafe entre Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez

Tras la controversia, comenzaron los primeros señalamientos y con ello el contrapunteo entre Fajardo y Gutiérrez.

“Se nos está olvidado el gran responsable de lo que está ocurriendo en Colombia, que se llama Iván Duque”, dijo Fajardo.

A los que Gutiérrez respondió: “Petro no vino, pero, al parecer, tiene vocero que es Sergio Fajardo… Aquí está por encima la democracia, a mi que me apoyen diferentes sectores son bienvenidos, los únicos que no acepto son los corruptos y los violentos”.

Como buen componedor, entró a mediar para avanzar con ideas el candidato de Salvación Nacional, Enrique Gómez, quien les hizo una importante recomendación a los candidatos.

“Usted es Federico, usted es Sergio, tenemos unos problemas grandes para el país, concentrémonos en eso”, señaló.

Ausencia de Gustavo Petro

Una de las polémicas del Gran Debate fue la ausencia el candidato Gustavo Petro, quien horas antes del encuentro confirmó su no asistencia hasta que se garantice la transparencia del voto.

“Como ya nos acostumbramos que no lo vamos a ver en los debates, yo les traje a Gustavo Petro… Este señor es responsable de bloquear las vías en los momentos del paro. Yo voy a garantizar la protesta social, es un derecho, pero no vamos a permitir la violencia y los bloqueos”, señaló Fico.

Por la misma línea, Enrique Gómez manifestó: “Esa no es la protesta de colombiano de bien, esa es las protestas del colombiano que quiere meterle miedo a la sociedad, ese tipo de terrorismo urbano cogió con los calzones abajo a este Gobierno, Petro lo había advertido”.

Así las cosas, dos horas y media sirvieron para que los candidatos enrutaran sus discursos basados en la democracia como contraste de las ideas en entorno a propuestas en educación, justicia, seguridad, agricultura y justicia transicional, los cuales fueron tendencia en redes sociales.

