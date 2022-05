"Vamos a hacer un paso al costado para apoyar a Rodolfo Hernández": Ingrid Betancourt

En el marco de las elecciones a Presidencia y vicepresidencia de la República que se celebrarán el 29 de mayo, siguen los movimientos de los candidatos, para esta oportunidad de Ingrid Betancourt, quien tomó la decisión de apoyar a Rodolfo Hernández.

Ingrid Betancourt decide apoyar la candidatura de Rodolfo Hernández

“He tomado la decisión de apoyar al único candidato que hoy puede derrotar el sistema, el único candidato del centro, esto quiere decir que a nosotros no nos importa que sea de izquierda o de derecha lo que queremos que sea limpio, honesto”, dijo Betancourt durante un evento en Barranquilla.

El ingeniero aceptaría la adhesión de Betancourt en un momento clave de las elecciones, además, teniendo en cuenta su crecimiento en las recientes encuestas, que lo acercan bastante a Federico Gutiérrez.

La alianza entre Hernández y Betancourt se habría concretado luego de una reunión de la candidata con su equipo de campaña y su partido Verde Oxígeno. Además, también se habría reunido con el aspirante en Cartagena, quien se mostró dispuesto a recibir apoyo de todos los sectores sin que implique cambiar el enfoque de su campaña.

Queremos un candidato que llegue a la Presidencia sin estar amarrado a las maquinarias, a los corruptos, sin deberle favores a nadie

Betancourt enfatizó en que Rodolfo es el único candidato que puede llegar a segunda vuelta y derrotar ya sea a Federico Gutiérrez o Gustavo Petro.

“Entonces, este es un momento importante para Colombia porque aquí empieza la batalla final, aquí empieza nuestra victoria, la victoria de tofos los colombianos que vienen esperando desde hace lustros que podamos liberarnos de esta clase políticos corruptos que nos tienen arrodillados desde hace más de 200 años”, manifestó.

Aquí empieza porque Rodolfo no está solo, Rodolfo tiene el pueblo y tiene a muchos que lo queremos y lo vamos a apoyar.

Además, confesó que fue una decisión “difícil”, tanto para ella como para su partido, “porque es decir que vamos a hacer un paso al costado para apoyar a Rodolfo”. Por lo que acompañarán a Hernández en la última semana antes de la primera vuelta y la segunda, en caso de haberla.

El llamado de Ingrid Betancourt a Sergio Fajardo

Sin embargo, Betancourt mencionó al candidato Sergio Fajardo y aseguró querer hacerle un llamado, al igual que a todos los miembros de la coalición.

“Yo sé que ha sido difícil para los líderes de la coalición de Centro Esperanza tomar a la decisión, pero que no se equivoque, esta es la única decisión que vale la pena tomar en este momento y no puede haber consideraciones de otro tipo, no puede haber consideraciones ni económicas, ni jurídicas, solo lo que le conviene a Colombia deponiendo nuestros intereses personales, sin ambición personal, sin egos, por Colombia, uniéndonos. Esta es la campaña donde podemos unirnos, donde podemos reconciliarnos, donde podemos finalmente volver a soñar en la Colombia que hemos soñado siempre. Esta es la campaña que nos va a llevar a la victoria”.