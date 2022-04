Las contradicciones de Gustavo Petro luego de la polémica por el “perdón social”

Luego de que se generara una nueva polémica por la propuesta de Gustavo Petro, candidato a la Presidencia de Colombia por el Pacto Histórico, sobre el “perdón social”, varias han sido las contradicciones que el aspirante ha tenido en sus discursos de campaña.

En contexto: Expertos sobre el “perdón social” de Gustavo Petro: “Es una idea inviable”

Por lo menos seis contradicciones se han identificado tras la visita de Juan Fernando Petro, hermano del aspirante, a delincuentes en la cárcel La Picota.

En primer lugar, según Gustavo Petro, su hermano solo se había reunido con Iván Moreno, así lo confirmó en una entrevista con La W Radio.

“Él no es narco, no es parapolítico, fue corrupto. Él está en un proceso muy interesante desde el punto de vista personal. Lo que él nos ha sugerido, Iván Moreno, es ser constructor de algo que yo he propuesto y que se conoce como el perdón social, y eso se está discutiendo dentro de las cárceles”, señaló Petro en entrevista con La W Radio.