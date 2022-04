Los nuevos detalles de la propuesta de "perdón social" de Gustavo Petro

Una polémica que parece no tener freno es la de la visita del hermano de Gustavo Petro a algunos presos y del "perdón social", reuniones que todavía no tienen una explicación clara. Se han conocido nuevos elementos, incluso un documento con las supuestas propuestas de Petro para los privados de la libertad.

A medida que pasan las horas se conocen más detalles de todo lo que rodea la propuesta de "perdón social" de Gustavo Petro y la visita de su hermano a varios condenados por renombrados casos de corrupción en la cárcel La Picota.

El episodio más reciente tiene que ver con un video publicado por el mismo candidato presidencial, en el que señala que nunca se le ha pasado por la cabeza plantear "amnistías o indultos a corruptos".

“Ni en pesadillas se nos ocurre rebajar la pena a los corruptos, los queremos tener a todos presos en la cárcel”, dijo Petro en su momento.

Pero es importante recordar cuál era la versión inicial, así lo había explicado en la W Radio cuando señaló el objetivo de la visita de su hermano a la cárcel: “lo que él nos ha sugerido, Iván Moreno, es ser constructor de algo que yo he propuesto que se llama el perdón social”, manifestó Petro.

¿Hermano de Petro hace parte de la campaña?

A propósito de su hermano, Gustavo Petro también dijo que no hace parte de su campaña presidencial. “Mi hermano Juan Fernando Petro no hace parte de la campaña, no pertenece a ninguno de sus cargos directivos”.

Sin embargo, llaman la atención varias imágenes que demostrarían lo contrario, donde aparece en Chinú, en un acto de campaña, y otra donde se le ve con una camisa con el rotulo de "campaña nacional, Petro presidente".

Y en otra, el mismo Juan Fernando Petro asegura en su cuenta de Twitter el 26 de febrero que estuvo como delegado en la campaña de Petro en un encuentro nacional e internacional de víctimas e informa que el candidato no pudo asistir por cuestiones de seguridad.

Los 'condenados' y la carta de Gustavo Petro

Otro elemento de esta historia tiene que ver con la supuesta carta con la que argumenta Gustavo Petro, no fue él quien convocó a la reunión en La Picota. Está firmada por tres condenados por corrupción incluyendo a Iván Moreno y dirigida al abogado Pedro Niño, quien es recordado por ser el defensor de ‘Kiko’ Gómez, otro conocido delincuente de La Guajira y autor de homicidios.

Pues Pedro Niño ya había visitado La Picota a mediados de marzo y de acuerdo con fuentes consultadas en la penitenciaria, entregó un documento socializando una propuesta sobre unos supuestos "diálogos de paz con agentes generadores de violencia".

Otro nombre que rodea esta historia es Danilo Rueda, quien acompañó a Juan Fernando Petro a la cárcel como miembro de la comisión intereclesial de justicia y paz.

Pues es este mismo Danilo Rueda quien viajó a Estados Unidos en el 2009 junto al senador Iván Cepeda, Piedad Córdoba y Rodrigo Lara a visitar paramilitares como el ‘Tuso Sierra’ y ‘Salvatore Mancuso’.