“Que haga lo que quiera, ya está viejo”: el particular consejo de la mamá de Rodolfo Hernández

En el marco de las elecciones presidenciales de este domingo 29 de mayo, Noticias RCN habló con Cecilia Suárez de Hernández, mamá de Rodolfo Hernández, aspirante a la Casa de Nariño, quien en las últimas encuestas publicadas apareció con un buen porcentaje de intención de voto y es un candidato fuerte para llegar a la segunda vuelta.

En la comodidad de su casa, doña Cecilia dejó claro que muy poco le gusta la política y que “regañó” a su hijo cuando se enteró que iba a tomar este camino.

“Yo lo regañé, le dije que no se ponga a meterse en eso, que tiene cómo comer y todo… Le dije que me iba para Miami (si ganaba la Presidencia), para eso tiene señora, uno queda a un lado”, dijo.

Con Rodolfo Hernández en la política, Cecilia Suárez recordó cuando el ingeniero se posicionó como alcalde de Bucaramanga y aseguró que, de inmediato, empezaron a llegar hojas de vida.

“Llegaron 800 hijas de vida, de todos los de Piedecuesta y de gente de aquí de Bucaramanga, era un bulto”, precisó.

Continuando con la forma de ser de su hijo, doña Cecilia afirmó que aún lo regaña por ‘meterse en lo que no debe’. Además, señaló que su hijo es “de primera” y le genera felicidad cada vez que la visita.

“Lo que no me gusta se lo voy diciendo, porque no me gusta que se meta en lo no debe. Le digo que respete… No todos los días me visita, pero me llama y viene, a mí me pone feliz que él llegue”, puntualizó.

El consejo a Rodolfo Hernández

Cecilia Suárez de Hernández aseguró que Rodolfo siempre ha sido una persona muy juiciosa, pues de chiquito lo era “porque si no, le echaba cuero”. Hizo énfasis en que su hijo nunca perdió un año, ni un semestre y fue muy estudioso.

Por último, la mamá de candidato dijo que “le llama la atención” para que “tenga la lengua quieta”. Sin embargo, le dio un consejo en medio de su aspiración por la Presidencia: “Que haga lo que quiera porque ya está viejo, ya no tengo derecho a mandarlo ni darle duro ni nada”.