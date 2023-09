La discusión entre Bolívar y Molano que mantiene al candidato del Pacto Histórico fuera de los debates

La campaña electoral de las elecciones regionales del próximo 29 de octubre poco a poco se agita más. En el caso de la Alcaldía de Bogotá, el pulso político cada vez está más presente en la contienda electoral.

Gustavo Bolívar no asistirá a más debates

El candidato por el Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, anunció que no participará en más debates argumentando que él no podía permitir que los jóvenes de Bogotá sigan siendo estigmatizados debido a las protestas y hechos que se registraron en el marco del paro nacional.

Lea también: CNE negó la solicitud de revocatoria de la candidatura de Gustavo Bolívar a la Alcaldía de Bogotá

“Dedico la mitad del tiempo en mi campaña a estudiar, por eso llego a los debates muy preparado a hacer propuestas, con estadísticas, he hablado de ampliar el PAE (…) me duele mucho que haya candidatos que vayan al debate solamente a estigmatizar a nuestra juventud, por respeto con ellos yo tengo que parar eso”, afirmó Bolívar.

Rifirrafe entre Gustavo Bolívar y Diego Molano

Sin decir su nombre, el candidato Bolívar se refería al también aspirante del partido Salvación Nacional, Diego Molano.

“Si sigo yendo a los debates a servirle de plataforma al cavernícola que vive diciendo que los jóvenes de Bogotá son terroristas porque dos, o 10 o no sé si 20 han cometido actos vandálicos, no voy a permitir que la juventud siga siendo estigmatizada, en cuanto a mi puede decir lo que quiera, pero no de los jóvenes”, reiteró Bolívar.

El aspirante del Pacto aseguró que para él su prioridad será garantizarles a las jóvenes oportunidades de vida.

“Los jóvenes necesitan oportunidades, que quieren estudiar, que quieren trabajar, que tiene todo su derecho a protestar. La principal razón es que yo no le voy a servir de plataforma para que el fascismo siga montándose sobre mi campaña y haciendo desprestigio de la juventud y de mi persona”, explicó Bolívar.

Un pacto de no agresión

Bolívar expresó que está dispuesto a debatir con los demás candidatos en otros espacios, pero no con Molano.

“Con este señor si ni a la esquina, mientras no haya un pacto de no agresión no regreso a los debates y a cambio les voy a proponer que mis propuestas las voy a empezar a mostrar en unos eventos de las redes sociales, en unos ‘lives’ de las redes todas las noches”, afirmó Bolívar.

Lea además: Alejandro Gaviria llegó a la campaña de Carlos Fernando Galán por la Alcaldía de Bogotá

Y continuó explicando: “Por honor a nuestra juventud, por hacer respetar a nuestros jóvenes no asisto más a debates, no es miedo, no es cobardía, con los otros siete candidatos debato donde me digan”.

Diego Molano responde a Gustavo Bolívar

Sobre la decisión de Bolívar, el candidato Molano respondió desde su cuenta de la red social X y aseguró que lo invitaba a debatir únicamente sobre propuestas.

“A Gustavo Bolívar que decidió no asistir a más a debates lo invito a que acepte sentarse en un debate público y televisado conmigo, debatamos sobre conocimiento y propuestas de Bogotá. Que los ciudadanos conozcan qué tipo de sociedad y valores representamos para que decidan por quién votar en la primera vuelta”, afirmó Molano.

Y reiteró: “Para ser alcalde de Bogotá y recuperar la seguridad no hay que tenerles miedo a los delincuentes, menos a los debates”.