La reacción de los candidatos a la Presidencia por ausencia de Petro en Gran Debate

Hay polémica en el marco de la carrera por la Presidencia de Colombia tras el anuncio de Gustavo Petro de no asistir a más debates electorales, manifestando que sería una forma de protesta por el reconteo de votos en elecciones del 13 de marzo.

“Suspendo mi presencia en debates electorales hasta que se garantice la transparencia del voto”, señaló el exalcalde de Bogotá en su cuenta de Twitter.

Por este motivo, el candidato a la Presidencia, ganador en la consulta de las pasadas elecciones no asistió al Gran Debate.

Enrique Gómez fue el primero en hablar directamente de la ausencia de Petro, quien señaló que tiene “una propuesta de país mala, pero definida” y que se “luce” por el tiempo y gran cantidad de recursos que ha invertido en su imagen.

“Debe estar decepcionado y por eso creo que no está aquí, está medio asustado precisamente porque con todo lo que le ha metido de dinero, con todo el espacio de protagonismo que ha tenido, no va punteando ni va a tener la capacidad de ganar en la primera vuelta2”, agregó el candidato.

Por su parte, ‘Fico Gutiérrez’ fue enfático en asegurar que Gustavo Petro ha dicho mentiras y no asiste a debates para no perder más seguidores.

“El que no vino que es Petro, no viene porque Colombia ya no le cree sus mentiras, porque mintió con el tema de pensiones, salud y sabe que no puede perder hoy más apoyos”, concluyó Gutiérrez.

Respecto a la Gran Encuesta de Noticias RCN, el candidato del Pacto Histórico celebró haber obtenido el doble de intención de voto que Fajardo.

“Este es el motivo del intento de fraude de Uribe. En la encuesta de RCN duplicamos en votos a su candidato”, escribió en su cuenta de Twitter.

