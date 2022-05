¿Se aleja la alianza con Fajardo? Rodolfo contó al detalle sus conversaciones

Las posibilidades de que Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo se alíen de cara a las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo parecen estar cada vez más lejos, pues después de que Fajardo afirmara que no tenía ningún acuerdo con el ingeniero, el exalcalde de Bucaramanga ha revelado lo que han sido los últimos días respecto a esta discusión.

Aparentemente los dos candidatos tenían intenciones de aliarse con el propósito de unir a sus seguidores y así tener más posibilidades de quedarse con la Casa de Nariño, sin embargo, todo indica que esta opción está cada vez más lejos y Hernández dio detalles acerca de esto.

En diálogo con Semana, el ingeniero contó cómo han transcurrido estos últimos días con respecto a la posibilidad de aliarse con Fajardo.

“Mañana miércoles se cumplen tres semanas cuando el doctor Sergio Fajardo me llamó y me invitó a su apartamento en Bogotá para que tomáramos café a las 10:00 a.m. Yo, como siempre cumplido, estuve a esa hora hablando con él y planteó buscar un mecanismo para ver si podíamos darnos apoyos mutuos porque yo no puedo hacer alianza ni coalición”, empezó diciendo el candidato.

Detalles de posible alianza entre Hernández y Fajardo

“Nada que no sea apoyo porque yo me inscribí independiente y no me permiten hacer alianzas ni coaliciones. Yo lo que ofrezco son apoyos o los recibo. Quedamos de que íbamos a esperar la siguiente encuesta, fuera la que fuera, que no estuviera influenciada ni por la campaña de él ni por la mía, ni fuera paga por él, ni paga por mí. Y el viernes pasado salió la encuesta de Invamer y dio un resultado donde yo saco un poco más de porcentaje que él”, indicó.

Sin embargo, todo parece indicar que el exalcalde de Medellín no estuvo de acuerdo con los resultados que arrojó dicha encuesta y por tal razón su alianza se caería.

“A la luz de esa conversación, Sergio Fajardo me llamó el viernes pasado y me dijo que ya para qué más encuestas y más reuniones, que él entendía que con esa ventaja que había dado esa encuesta, que él reconocía y que yo llamara a mis asesores de comunicaciones que solo es uno (Ángel Becassino) para que hablara con algunos miembros de la campaña de él y así lo hizo. Hablaron, pero el mismo viernes teníamos una reunión en la universidad de Los Andes y ese día el doctor Fajardo me dijo que parecía que la encuesta de Invamer tenía inconsistencias y, por lo tanto, él la consideraba inválida y que tocaba hacer otra, pero tres horas antes me había llamado a decir que sí aceptaba el resultado”, dijo.

Fajardo no habría cumplido el acuerdo que supuestamente realizó junto a Rodolfo, según el bumangués, porque tal vez Sergio debía pedir confirmación por parte del equipo de Centro Esperanza y que esto no estaban de acuerdo.

“Lo que entiendo, con toda la consideración del doctor Fajardo, es que él hace parte de una coalición y esa coalición tiene seis miembros más y para poder actuar le tocaba contarles a esas seis o siete personas que tiene y que hacen parte de la coalición. Y eso está bien, seguramente esas personas que hacen parte de la coalición de la Centro Esperanza le dijeron que no, esa es una suposición mía. Yo lo que veo es que él tiene que pedir permiso y está bien que así sea porque son las reglas del juego. Yo no tengo que pedir permiso porque ese me lo da el pueblo”.

Sin embargo, Hernández concluyó afirmando que no tiene ningún problema con la decisión de Fajardo e incluso aseguró que él sí lo apoyará si lo supera en encuestas: “No le guardo rencor, no le pedí nada diferente, le dije: sigamos, yo sigo independiente y él con su coalición y si en algún momento estoy por debajo de él en las encuestas, en seguida lo apoyo. Y si él no me puede apoyar a mí no guardo rencor, no le meto basura a mis sentimientos. Sigo como si nada. Yo sigo teniendo la mejor imagen de Sergio Fajardo”.