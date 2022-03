Los regalos con los que Rodolfo Hernández sorprendió al papa en el Vaticano

El candidato presidencial, Rodolfo Hernández, indicó que el motivo de su reunión con el papa Francisco tenía un interés personal, pues buscaba la bendición de la máxima autoridad de la iglesia católica para ganar la primera vuelta el próximo 29 de mayo.

Hernández viajó a Europa acompañado de su esposa e hijo para poder encontrarse en el Vaticano con el sumo pontífice.

Noticias RCN conoció en exclusiva imágenes del encuentro entre el candidato presidencial Rodolfo Hernández y el papa Francisco, la cual se llevó a cabo en horas de la mañana de este miércoles 16 de marzo.

Los regalos de Rodolfo Hernández

El ingeniero Rodolfo Hernández, sorprendió al papa Francisco con un libro, una hamaca, un sombrero vueltiao y café santandereano, como agradecimiento por su cordial recibimiento en el Vaticano.

"Le llevábamos unos regalitos aquí de Colombia. Un libro que cuenta todo lo que fue la fundación del equipo San Lorenzo de Almagro en Buenos Aires. Le llevamos también una hamaca hecha en Colombia, las mejores creo que del mundo, para que le enviara a la hermana. Le llevamos un sombrero vueltiao y una libra de café molido Mesa de los Santos para que lo probara, porque calificó como el mejor del mundo", Conto Rodolfo Hernández, según Blu Radio.

Reunión sin evidencias

La reunión privada entre el exalcalde de Bucaramanga y el papa Francisco se desarrolló la mañana de este miércoles. Previo al encuentro, la seguridad del Vaticano le advirtió al candidato que no podía dejar registro alguno sobre su encuentro con el sumo pontífice.

"Me advirtieron que no podía haber fotos, ni grabaciones, ni audios, ni nada, que después de que saliera ya era otro tema", dijo Hernández al mencionado medio.

Pese a que durante el encuentro no se le permitió tomar fotos, en un video que conoció en primicia Noticias RCN, quedó registrado el saludo cordial entre el papa y el candidato colombiano.

