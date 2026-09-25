Desde Atlético Nacional entregaron primer reporte tras lesión de 'Chicho' Arango

Cristian el ‘Chicho’ Arango encendió las alarmas en Atlético Nacional durante el clásico frente a Millonarios. El delantero tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla y entre lágrimas después de sufrir una lesión que a simple vista parecía de gravedad.

El técnico Lucas González Vélez habló en rueda de prensa sobre la situación. El entrenador reconoció que las primeras impresiones no son alentadoras y manifestó su inquietud por la posibilidad de que la rodilla pueda estar comprometida.

¿Qué dijo Lucas González sobre la lesión de Chicho Arango?

González Vélez pidió esperar los exámenes médicos antes de establecer el alcance de la lesión, pero reconoció que el panorama inicial genera preocupación, pues podría tratarse de algo en su rodilla. Esa zona es sensible, principalmente por posibles casos de lesiones de ligamentos.

Esperemos que lo de 'Chicho' no sea tan grave como podría parecer; hay que esperar los exámenes, pero hasta ahora no pinta bien. Ojalá no esté comprometida su rodilla.

¿Cuándo se conocerá el diagnóstico de Chicho Arango?

El siguiente paso para Atlético Nacional será conocer los resultados de los estudios médicos que permitan establecer con precisión el alcance de la lesión. De momento, hay certeza sobre cuándo se realizarán esos exámenes.

Primero será necesario esperar la evolución de la zona afectada y, especialmente, que disminuya la inflamación para que los especialistas puedan realizar una valoración adecuada.

La situación se suma además a la ausencia de Alfredo Morelos, quien continúa recuperándose y según explicó González, podría estar disponible nuevamente en un par de semanas.

Mientras tanto, Nacional deberá recurrir a otras alternativas ofensivas de su plantilla. González Vélez explicó que cuenta con jugadores acostumbrados a actuar como extremos, pero que también pueden desempeñarse como delanteros centro. Entre las alternativas mencionadas por las características de la plantilla están Marlos Moreno, Ian Carlo Poveda y Andrés Sarmiento.