Cientos de crías de ballenas aparecieron sin vida en la Patagonia: ¿cuál es la hipótesis de las muertes?

Desde el mes de junio, científicos argentinos investigan un aumento inusual en la muerte de crías de ballenas francas australes en la Patagonia.

Decenas de ejemplares sin vida fueron encontrados esta semana en las playas cercanas a Puerto Madryn, en la provincia de Chubut, una zona reconocida como uno de los principales puntos de reproducción de especie en el Atlántico sudoccidental.

Aunque la muerte de ballenatos puede presentarse de manera natural durante la temporada reproductiva, los especialistas advierten que este año la cifra registrada es particularmente elevada.

¿Qué estaría provocando la muerte de las crías?

Mariano Coscarella, investigador del Laboratorio de Mamíferos Marinos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, explicó que los veterinarios que analizan los ejemplares manejan como principal hipótesis la posibilidad de un brote de erisipela, una enfermedad provocada por una bacteria que normalmente puede encontrarse en la piel de los cetáceos.

Sin embargo, esta teoría aún debe ser confirmada mediante los estudios de las muestras tomadas a los animales muertos.

El especialista señaló que, por ahora, todo apunta a una causa natural, aunque pidió mantener abiertas otras posibilidades.

Aparentemente es una causa natural, sin embargo los efectos de la acción humana no pueden descartarse totalmente.

¿Tendría que ver alguna actividad humana con la muerte de estos animales?

Las autoridades provinciales informaron que están trabajando junto con investigadores y especialistas para determinar qué ocurrió con las ballenas.

Según la información disponible hasta ahora, la investigación apunta a una bacteria común en el ambiente marino que podría generar una afectación sistémica en los ballenatos.

Las autoridades señalaron además que, hasta el momento, no se han encontrado evidencias que relacionen la mortalidad con factores derivados de la actividad humana.

¿Por qué están apareciendo precisamente en esta zona?

La situación genera especial atención debido a la importancia de Puerto Madryn para la reproducción de las ballenas francas australes.

La zona alberga la mayor agrupación reproductiva de esta especie en el Atlántico sudoccidental y cada año recibe numerosos ejemplares durante la temporada de reproducción.

En 2025, el censo registró un récord de 2.110 ballenas, entre ellas más de 800 crías nacidas en la zona. Para este año, el relevamiento contabilizó 1.375 ejemplares, incluidos cerca de 400 ballenatos.